Фестивалът „Троян спортува“ събра десетки семейства и спортни клубове

За втора поредна година олимпийската медалистка Лора Христова и Община Троян организират спортния фестивал „Троян спортува“. Тазгодишното издание е под мотото „Family Edition“ и е посветено на Международния олимпийски ден.

Събитието е двудневно, като основната част от спортните активности се провежда в лесопарк „Турлата“, на стадион „Чавдар“ и в новата спортна зала в планинския град.

Целта на фестивала е да обедини цялото семейство чрез спорт, забавление и здравословен начин на живот, като предостави възможност на хора от всички възрасти да се включат в разнообразни дейности, независимо от своята подготовка и спортен опит.

Младите посетители и техните родители имаха възможност да се да се запознаят с различни спортове, да се срещнат с действащи състезатели и треньори и да наблюдават демонстрации и свободни тренировки. Част от съпътстващите активности включват музикална програма и специална зона, представяща продукти и услуги, свързани със здравословния начин на живот.

„Благодаря ви, че днес сте тук, за да споделим заедно второто издание на „Троян спортува – Family Edition“. Спортът дава възможност на децата и младите хора да растат по-здрави, по-уверени и по-подготвени за предизвикателствата на бъдещето. Пожелавам ви вдъхновение и нека всеки от вас се тръгне като победител“, каза в обръщението си към присъстващите бронзовата медалистка от Зимните олимпийски игри в Италия Лора Христова.

Заместник - кметът на Троян Вероника Тодорова благодари на Лора Христова за инициативата и вдъхновението, както и на всички спортни клубове, които правят програмата на фестивала атрактивна и активна.

„Истинска радост е за мен тази вечер да поставим началото на едно събитие, което обединява нашата общност около ценностите на спорта, здравословния начин на живот и семейното време, прекарано заедно“, заяви тя, като официално откри събитието.

В програмата на „Троян спортува“ са включени участия на местни спортни клубове и организации, които представят волейбол, футбол, джудо и самбо, биатлон, ориентиране, спортна стрелба, граплинг и бразилско жиу-жицу, йога, спининг, стрелба с лък, дартс и други активности.

Фестивалът продължава и на 23 юни, когато в официалното отбелязване на Международния олимпийски ден в Троян ще се включи и председателят на Български олимпийски комитет Весела Лечева.