Сътресения на "Даунинг стрийт" 10: Оставката на британския премиер Киър Стармър

Политически сътресения, макар и предизвестени, във Великобритания - с емоционална реч премиерът Киър Стармър подаде оставка. Решението му идва две години след като неговата Лейбъристка партия постигна шеметна победа на парламентарните избори. В изминалите месеци обаче все повече хора, включително от най-близкото обкръжение на Стармър го призоваваха да се оттегли. Очакванията са новият стопанин на "Даунинг стрийт" 10 да бъде Анди Бърнам - досегашен кмет на Манчестър, известен с прякора си "Краля на севера".

Киър Стармър, премиер на Великобритания: "Ще подам оставка като лидер на Лейбъристката партия. Тази сутрин уведомих краля. Сега, когато напускам най-трудната работа в страната, ще се отдам на най-важната - да бъда най-добрият съпруг и баща."

"Знам, че партията ми вече не вярва, че мога да спечеля следващите парламентарни избори и приемам решението им" - част от емоционалната реч, с която днес Киър Стармър обяви, че се оттегля от поста си.

Само преди две години беше посрещнат на "Даунинг стрийт" 10 като герой, след като лейбъристите сразиха на изборите управлявалите 14 години консерватори. Дойде на власт с подкрепа, невиждана от времето на Тони Блеър.

Киър Стармър, премиер на Великобритания (05.07.2024 г.): "Приех предложението на краля да съставя следващото правителство на тази велика държава."

Силен глас в подкрепа на Украйна, привърженик на по-близки отношения с ЕС, лидерът, който не се страхуваше да спори с Доналд Тръмп. На международната сцена Стармър беше добре приет, но у дома проблемите се трупаха, а призивите да подаде оставка се засилваха. Чашата преля преди дни, когато премиерът се оказа без подкрепата на знакови министри в кабинета си.

Според британските закони, сега не следват предсрочни парламентарни избори, а битка вътре в управляващата партия, която ще определи кой да бъде премиер. Номинациите започват на 9 юли, а крайният срок за избор е 15 юли.

Място за спекулации почти няма - знакови фигури, преди това спрягани за наследници на Стармър, обявиха подкрепата си за "Краля на севера". Анди Бърнам - дългогодишен кмет на Манчестър, който този следобед положи клетва като депутат и е почти сигурния бъдещ британски премиер.

Анди Бърнам, кандидат за лидер на Лейбъристката партия: "Приветствам отдадеността и службата на премиера и потвърждавам, че ще участвам в надпреварата за нов лидер."

Консерваторите, които в рамките на 7 години смениха петима премиери, се въздържат от коментар. Популистът Найджъл Фараж призова за предсрочни избори. Обикновени британци по улиците определиха оставката на Стармър като "логична" и "закъсняла". Разместванията по високите етажи на властта в Лондон предстоят, а за пореден път единствената константа на "Даунинг стрийт" 10 оказа се, е котаракът Лари, който сега очаква своя седми стопанин.

снимки: БТА