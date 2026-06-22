Британският премиер Киър Стармър подаде оставка, съобщи той в изявление пред "Даунинг стрийт" 10Джа.

Стармър обобщи това, което вижда като успехи на управлението си, но каза, че ще се съобрази с натиска от средите на Лейбъристката партия.

Лейбъристите загубиха тежко местните избори през май.

Недоволството срещу управленските решения на Стармър датира още отпреди това. Но досега той отказваше да се оттегли.

Миналата седмица основният му политически съперник за лидерския пост Анди Бърнам спечели място в британския парламент, което отвори пътя към това официално да оспори лидерството на Стармър в Лейбъристката партия.

Бърнам ще се закълне по-късно днес.