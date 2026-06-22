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Поредна размяна на удари между Русия и Украйна

Теодора Гатева от Теодора Гатева
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Четирите летища в района на Москва останаха затворени за часове заради атаки с дронове.

Според местните власти най-малко 60 безпилотни машини са унищожени на подстъпите към руската столица. За украински удари се съобщава и в района на окупирания Кримски полуостров. Там ситуацията остава тежка заради липса на горива.

При руски атаки през изминалите 24 часа са загинали най-малко 11 души, над 90 са ранени. Най-сериозно са били засегнати Запорожие, Полтава и Суми. По информация на украинския вицепремиер Олексей Кулеба, моряк е загинал след руска атака срещу кораб, плаващ под панамски флаг.

#размяна #удари #Украйна

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