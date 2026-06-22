Вицепремиерът Атанас Пеканов: Отпуснатите 1 млрд. евро по ПВУ са глътка въздух за бюджета

Като глътка въздух за бюджета, така вицепремиерът Атанас Пеканов определи одобреното плащане на 1 млрд. евро по Плана за възстановяване и устойчивост, което беше отпуснато на страната ни в петък в студиото на "Денят започва". Той отново припомни, че ключова реформа за получаването на тези средства е създаването на нова, независима антикорупционна комисия.

Атанас Пеканов, вицепремиер: "Знаете миналата година какво се случи. Беше създадена друга антикорупционна комисия, която не беше независима, бяха блокирани парите - около половин милиард бяха блокирани и щяха да бъдат загубени, ако не беше взета една малка отсрочка, за което благодаря на кабинета "Гюров". Но ключовата работа беше на изборите, премиерът Радев спечели изборите с ясно мнозинство, дойде и в първите ни три седмици "Прогресивна България", заедно с други партии, гласуваха в парламента тази комисия да съществува."

Все още сме в тежка ситуация по отношение на плащанията по ПВУ. Очакват се още 150 млн. евро заради промените, приети по отношение на главния прокурор. Но все още остава отворен въпросът около Закона за водите, но се очаква той да бъде решен в следващите няколко седмици. Проблеми има и в Министерството на енергетиката:

Атанас Пеканов, вицепремиер: "Започнахме дълго отлаганата реформа на "Българския енергиен холдинг" (БЕХ), която касае въглищните предприятия, които, за съжаление, ако видим резултатите им за миналата година има повече от 200 млн. загуба. Там трябва да правим тежки реформи и ние ще ги правим в оставащото за съжаление много малко време до края на Плана за възстановяване."

До миналата седмица България е получила 53% от ПВУ, а в момента процентът се е увеличил до 68%.

Атанас Пеканов, вицепремиер: "Моята цел е да сме над 90% в края. Надявам се и 100%, разбира се, винаги трябва да сме амбициозни, но реалностите са такива, каквито са. На първо място, множество министерства трябва да си свършат инвестиционните проекти. Имаме, по Петото плащане, 56 етапа и цели трябва да отчетем. В момента не сме отчели нито един като завършен, а имаме 50 дни. Така че, наистина, ситуацията е доста напрегната."

По повод позицията на страната срещу част от предложените санкции срещу Русия в обсъждания 21 пакет, Пеканов заяви, че България трябва да защити своя интерес, както са го правили и други европейски държави през годините:

Атанас Пеканов, вицепремиер: "Трябва да намерим някакъв начин да се замрази конфликта, защото не виждаме той накъде отива. Не виждаме някакъв ясен край. И между другото това е нещо, което президентът, премиерът говори от години. И може би трябва да се замислим, вместо тази истерия, която се случи в последните дни, той получи близо 45% на изборите, а неговото послание през цялото време е било такова. И е било също така и критично към санкциите. Явно българските граждани, според мен, голяма част от тях също споделя това виждане, че трябва да търсим нещо по-конструктивно. Т.е. позицията ви е спрямо санкциите изобщо, а не спрямо двамата души, които бяха изкарани от текстовете. Не. Моята позиция не е против санкциите и на държавата не е против санкциите, ако те ни са в наш ущърб. Но показвам реалността, която виждаме и за която все повече и повече хора говорят."

Пеканов заяви, че няма мнение за руската църква и за вътрешните процеси в Русия.

Атанас Пеканов, вицепремиер: "Но, повярвайте ми, пробвахме с доста санкции. Ние няма да ги блокираме, най-вероятно, ако нашите резерви бъдат адресирани и няма нещо, което да ни притеснява. Ако се стигне до това да бъде защитен нашия интерес, ние няма да ги блокираме като държава. Но все пак трябва да се замислим. След като 11-я, 12-я, 13-я, 14-я, 15-я, 16-я, 17-я, 18-я, 19-я и 20-я санкционен пакет не промениха мнението на Путин за идиотската му война, не съм сигурен дали 21-я санкционен пакет ще го промени."

Като изключително лоша определи Атанас Пеканов идеята само за половин или една година дефицитът да бъде свит от 4,5 - 5% до под 3 на сто.

Атанас Пеканов, вицепремиер: "Ще има мерки през тази година, но за да стигнем от това, където сме в момента, да кажем 4,5-5% дефицит, до под 3% за една година, това ще бъде изключително, даже половин година, това ще бъде изключително свиване на икономиката, изключително задушаване на икономиката и, повярвайте ми, ще е лошо за всички нас, за гражданите, за бизнеса също така, ако изведнъж потреблението се намали толкова много. Така че там стъпките ще бъдат плавни. Ще има нужда от оптимизация в държавния сектор. Ако трябва и закриване на агенции, да, това също се обсъжда в момента. Крайните решения не са взети и за това в момента не мога да ги споделя. Административна реформа с плащане на осигуровки от държавни служители? Това е трудна тема, която опозицията се опитва да ни вкара в един капан с осигуровките. Те имаха възможност да го направят. Ако толкова много са искали, защо не го направиха? Това с осигуровките на държавните служители е трудна тема, защото в крайна сметка държавата в този случай прелива от себе си пак във себе си. Така че, дали трябва да се случи или не, е въпрос на експертен анализ. Няма много кой знае какво да се промени, ако това се случи."

Вижте целия разговор във видеото