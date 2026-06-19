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Атанас Пеканов: ЕК даде зелена светлина по четвъртото плащане по ПВУ за близо 1 млрд. евро

Виктор Борисов от Виктор Борисов
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атанас петканов даде зелена светлина четвъртото плащане пву близо млрд евро
Снимка: БТА

Европейската комисия одобри близо 1 млрд евро по четвъртото плащане по ПВУ за България. Одобрени са 23 от общо 26 цели. Средствата от четвъртото плащане са необходими за конкретни инвестиции.

Парите ще отидат за над 2 000 STEM центъра в училищата. Модернизиране на детски и онкологични лечебни заведения и 23 специализирани центъра за лечение на инсулти. Към Националната система за въздушна спешна помощ със 7 медицински хеликоптера. 73 дома за възрастни хора в цялата страна. Нови влакове и локомотиви - за по-добра свързаност и регионално развитие.

Атанас Пеканов, вицепремиер: "Това е важна, ключова стъпка за успех на Плана, жизненоважна глътка въздух за бюджета на страната и ключова стъпка за осигуряване и финализиране на всички тези инвестиции, които са важни за всички нас. Особено важно е, че страната ни успява днес да получи зелена светлина и за спиране на процедурите по задържане на пари, които бяха почти безвъзвратно загубени, става въпрос за втората ключова реформа в сферата на върховенството на закона, а именно за повишаване на отчетността и механизма на главния прокурор. Парите по него са още 150 милиона евро, които България няма да получи сега, а с петото плащане след лятото."

#вицепремиерът Атанас Пеканов #ПВУ #плащане

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