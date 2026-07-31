Публичните съобщения след телефонния разговор не представляват негова стенограма, заявиха от външното министерство

Публичните съобщения след телефонния разговор не представляват негова стенограма, а отразяват позициите на двете страни, които вече бяха заявени публично.

Прекият диалог е основен инструмент на дипломацията и допринася за поддържането на отворени канали за комуникация, допълват от дипроматическото ни ведомство.

Поводът за позицията са реакциите в парламента след проведения вчера телефонен разговор на външния министър Велислава Петрова с иранския й колега Абас Аракчи. В него Петрова заяви, че България няма да допусне от нейна територия да се извършват преки военни действия, свързани с конфликта в Близкия изток.

От опозицията поискаха свикване на Консултативния съвет по национална сигурност и на този при премиера. А вътрешният министър увери, че опасност за страната ни няма.