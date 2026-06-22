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След акцията на МВР: Откриха шофьор с 50 нарушения за две години зад волана

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Увеличават се водачите, които изчерпват контролните си точки

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122 души са задържаните водачи, шофирали под въздействието на алкохол и наркотици само през изминалите почивни дни, в рамките на операция на Европол. Всеки втори водач е в някакво нарушение, обясни в студиото на "Денят започва" гл.инспектор Лъчезар Близнаков от "Пътна полиция".

гл.инспектор Лъчезар Близнаков, "Пътна полиция", ГДНП: "Ето вчера, например, имаше полицейски екипи, които трябваше да подпомагат трафика по автомагистрала "Тракия". Знаете, че там има ремонти. Толкова водачи се движиха в лентите за принудително спиране, които наказахме вчера, във вчерашния ден, в интензивния трафик. Една толерантност липсва, едно разбиране на правилата, което изобщо не е добре."

Границата за употребата на алкохол и наркотични вещества е широка, но младите водачи показват сериозна недисциплинираност:

гл.инспектор Лъчезар Близнаков, "Пътна полиция", ГДНП": Например, водач, който имаше стаж по-малък от две години, бяхме констатирали при него над 50 нарушения извършени, представете си. Но той продължава да бъде на пътя."

Според Лъчезар Близнаков и в момента санкциите са достатъчно сериозни:

гл.инспектор Лъчезар Близнаков, "Пътна полиция", ГДНП: "Мисля, че санкциите са достатъчно високи, така че ние сега се стараем да ги прилагаме максимално и тук отваряме една скоба, че все повече констатираме водачи, които изчерпват контролните си точки. Знаете, че се разшири кръга на нарушенията, за които се отнемат, повиши се и броят за някои нарушения. Това са тези нарушения, които не трябва да се подценяват по никакъв начин - преминаване на червен сигнал на светофара, не използване на безопасни системи, неправилните изпреварвания, използване на мобилен телефон. За тези всички нарушения, които изброихме, се отнемат контролни точки и все по-често констатираме водачи, които остават без никакви. А каква е процедурата след това? Губим правоспособността си. Една година се наказва да няма право да управляваме и след това вече отначало трябва да се явим на шофьорски курс."

Към края си е и процедурата по разполагане на повече стационарни камери на критични места, които от полицията са установили като проблемни. Полицаите не си затварят очите за незаконните гонки, категоричен беше гл. комисар Близнаков:

гл.инспектор Лъчезар Близнаков, "Пътна полиция", ГДНП: "Знаете, че гонките са обект на нашите проверки през последните седмици много динамично. Дори данни имаме по този повод, за 10 дни 41 нарушение свързани с гонки и дрифтове са преустановени и са констатирани в цялата страна. Така, че тези действия, изобщо, дори са насочени тези действия точно към установяване на такива водачи, които проявяват неуважение към обществото, арогантност и така нататък."

Според гл. инспектор Близнаков въведеното измерване на средната скорост по магистралите е намалило пътните произшествия и е принудила водачите да бъдат по-дисциплинирани.

Вижте целия разговор във видеото

#акция, #гл. инспектор Лъчезар Близнаков, #нарушители #ГДНП #дронове #полиция

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