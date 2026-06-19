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МВР започва масови проверки по пътищата, арестувани са 2300 души за наркотици

Иво Никодимов от Иво Никодимов
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Днес стана ясно още, че само за последните седмици от МВР са арестували 2300 души притежаващи и разпространяващи наркотици. Само за последните 10 дни са проверени 125 000 шофьори, установени са над 52 000 нарушения, като 448 са били седнали зад волана след употреба на алкохол или наркотици.

В началото на активния летен сезон МВР затяга контрола в пореден опит да намали както тежките катастрофи, така и жертвите по черните пътища на България.

Любомир Николов, и.д. главен секретар на МВР: "В разпоредително писмо до Областните директори съм указал набелязване на всички рискови участъци, такива с висока концентрация на ПТП и изследване на местата, където се провеждат гонки, дрифтове и системни нарушения на движението по пътищата."

Униформените ще следят именно за тези нарушения, които най-често стават причина за тежки катастрофи с ранени и загинали. Внимателно ще се следи и за организирането на гонки.

Любомир Николов, и.д. главен секретар на МВР: "В тази връзка до настоящия момент имаме 41 броя установени подготовки за провеждане на гонки - състезания от неразумни водачи на територията на цялата страна."

От МВР предвиждат и рязко да се увеличи броя на цивилните автомобили, които да се движат в трафика по пътищата в цялата страна.

Лъчезар Близнаков, "Пътна полиция" - ГДНП: "Като тяхната основна цел е да изведат от трафика онези водачи, които проявяват агресивно поведение и при вида на брандирани или видими полицейски автомобили се вписват в трафика като едни спокойни водачи."

Рязко ще бъдат увеличени и проверките за шофиране след употребата на алкохол и наркотици.

Лъчезар Близнаков, "Пътна полиция" - ГДНП: "Разпоредени са действия изцяло насочени към преустановяване управлението на МПС след употреба на алкохол и наркотици."

Във всички участъци, където не се измерва средна скорост, ще бъдат извадени всички мобилни камери за засичане на превишена скорост. МВР затяга и контрола върху състоянието на пътищата независимо дали са републикански или общински и призовава както АПИ, така и общините да реагират на сигналите им за проблеми.

Любомир Николов, и.д. главен секретар на МВР: "Готови сме да стигнем и по-далеч. Ако същите не реагират на няколко последователни от нас искания, считаме да сигнализираме дори и прокуратурата."

Всички областни дирекции и районни управления на полицията ще трябва да подават сигнали до общините и АПИ, както за лошо състояние на пътищата, така и за проблеми със знаци и мантинели.

Вижте повече в прякото включване на Иво Никодимов.

#арестувани #нарушения #наркотици #шофьори #МВР

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