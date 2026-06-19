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Цончо Ганев: Докладът на ДАНС не дава нови данни за случая "Баба Алино"

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Докладът на Държавна агенция „Национална сигурност“ по случая, коментиран в парламента, не съдържа информация, различна от вече публично известната. Това заяви в "Още от деня" заместник-председателят на Народното събрание от „Възраждане“ Цончо Ганев.

Той коментира и позицията за пакета санкции срещу Русия, която заяви премиерът Румен Радев. По думите му „Възраждане“ подкрепя позицията на Радев срещу санкциите за руския патриарх Кирил, но смята, че това не е достатъчно.

Ганев заяви, че партията му приветства противопоставянето на санкциите срещу руския патриарх Кирил.

„ Това е безумие, което се случва. Защо трябва да налагаш санкции срещу духовното лице на Русия. Това е основното.“

По думите му обаче мотивите на премиера, свързани с руския бизнесмен Вагит Алекперов, не са съществени.

„Големият проблем е, че Радев няма куража да изпълни това, което очакват неговите избиратели, може би огромната част от българите, не само неговите избиратели, и да се вдигнат икономическите санкции, да се наложи вето на тия санкции, за да може България да купува не през прекупвачи, както нефт, така и газ на достъпна цена, така и петрол.“

Според него санкциите се отразяват пряко върху цените на енергията и производството.

„Санкциите на нас ни костват милиарди, затова налагаме вето...Пакетът от санкции бъркат в джоба на всеки един от нас.“

По отношение на останалите мерки в пакета той заяви, че те ще се отразят негативно върху европейските икономики.

Той темата за увеличаването на държавния дълг. Според депутата от „Възраждане“ финансовата политика на управляващите е тревожна.

„Преди да изтеглим тези въпросни 8 милиарда нов дълг, ние до момента имахме 52 милиарда дълг. Вече имаме общо 60 милиарда лева дълг към днешна дата. Това на всеки един от нас всеки месец ни струва само за лихвите 205 милиона.“

Заместник-председателят на парламента коментира казуса „Баба Алино“ и дали неговото развитие може да доведе до „разобличаване на властта в сянка“. Той постави акцент върху липсата на ефективни действия от институциите и прокуратурата.

„Това правителство, което в момента управлява и всички предишни правителства, имат един голям проблем. Не създават условия да има справедливост в нашето общество. Справедливостта минава, когато е публична тайна на брутални престъпления в нашата държава. Съдебната система да не предприема мерки към днешна дата, след всички изнесени доказателства, показания на министри… всичко е документирано.“

Ганев твърди, че има институционално бездействие по случая, включително на местно ниво:

„Община Варна е била предупредена предварително от държавата с доклади…“

Той посочи, че според него отговорност носят представители на местната власт.

На въпрос дали това се съдържа в доклад на ДАНС, който е бил обсъждан в парламента. Ганев отговори:

„В доклада на ДАНС не пише абсолютно нищо, което е по-различно от това, което вече се коментира в медиите.“

По думите му от него не става ясно защо инвеститорът Невзоров първо е бил обявен за изгонване от държавата, а после това е оттеглено.

Той не даде допълнителни конкретни детайли за съдържанието на документа и не обясни различия спрямо публично известната информация.

Вижте целия разговор с Цончо Ганев във видеото.

# "Възраждане" #Цончо Ганев

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