Румен Радев: България ще наложи вето на санкциите срещу Русия и заради Вагит Алекперов

България няма да подкрепи 21-вия пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия, ако в него остане името на руския бизнесмен Вагит Алекперов. Това заяви премиерът Румен Радев в Брюксел, като аргументира позицията с потенциални рискове за българската енергетика и арбитражния спор между „Лукойл“ и държавата. По думите му налагането на санкции на Алекперов би означавало България „сама да се простреля в крака“.

Румен Радев, министър-председател на България: "Не става въпрос само за патриарх Кирил, аз вече казах - те засягат и нашата енергетика, защото в обхвата на физическите лица, на които се предлага да се наложат санкции е и Вагит Алекперов, подаден като съсобственик на "Лукойл", а това е човекът, който вложи много ресурси и усилия ние да имаме една от най-модерните рафинерии в Европа. Имайки предвид, че "Лукойл" предяви арбитраж от 3 милиарда към България, няма да допуснем точно на Вагит Алекперов да бъдат наложени санкциите. Това означава ние да се простреляме в крака."



Премиерът коментира, че одобреният четвърти етап по ПВУ е признание за нашата енергична работа.

Румен Радев, министър-председател: „Комисията одобри 4-тия етап по Плана за възстановяване и устойчивост, което е признание за нашата енергична работа за постигане на всички условия. Проведохме много ползотворна среща с президента Зеленски, на която обсъдихме възможностите за задълбочаване на сътрудничеството най-вече в енергетиката. България предоставя чудесни възможности със своето географско положение, с разгърнатата мрежа на всички газопроводни системи и терминали за втечнен газ, с които разполагаме. Това са все въпроси, които живо вълнуват Украйна. Търсенето на енергийни ресурси в нашият регион ще расте, а България именно предоставя всички условия за гарантиране на диверсификация и сигурност на доставките. Това беше основната тема за разговор. Украйна има голям опит и разработва върхови технологии в областта на дроновете и тук можем да осъществим трансфер на тези технологии в България. Съвместно производство, така че да помогнем и на модернизацията на българската армия.“

Радев допълни още, че България и Украйна ще си сътрудничат в областта на енергетиката и съвместното производство на дронове. Той определи разговора си с украинския президент Володимир Зеленски като много ползотворен.