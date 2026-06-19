Благомир Коцев: След 6 юли няма да има криза със сметта

Кметът на Варна Благомир Коцев отрече, че след шести юли във Варна ще има криза с боклука. Договорът с фирмата, която събира и извозва сметта на Варна изтича на пети юли, а изборът за нов изпълнител в момента се обжалва. Предвижда се новият договор да бъде на стойност от 78 милиона евро без ДДС.

Коцев обеща, че следващата седмица ще даде специален брифинг, на който ще обясни какви стъпки ще предприеме общинската администрация, за да няма криза със сметта и обвини в преекспониране на темата политическите си опоненти в местния парламент.

Вчера към Благомир Коцев бяха отправени сериозни критики от общински съветници. Повод за недоволството стана отсъствието му от изслушване, свързано с проблемите на сметосъбирането и сметоизвозването в града

По темата с асфалтирането на две улици във Варна за сметка на корпорация КУБ, което според украинците е представено от общинското ръководство като средства от “други източници на финансиране”, Коцев посочи, че е нормална практика частни дарители да правят ремонти за своя сметка и добави, че предстои да се уточни произхода на средствата, с които е извършено преасфалтирането.

Благомир Коцев добави още, че средствата за варненската АГ болница и за болница “Света Анна” от страна на общината вече са изплатени, като добави, че това са непредвидени разходи за общинския бюджет и призова държавата да направи всичко възможно за оздравяване на “Света Анна”, която е близо 75% държавна собственост.

Коцев апелира и за смяна на ръководството на болничното заведение.