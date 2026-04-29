Очертава ли се нова криза с боклука във Варна?

от БНТ , Репортер: Деян Михайлов
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Очертава ли се нова криза с боклука във Варна? Това се питат много жители на морската ни столица, а кметът на града Благомир Коцев обяви в социалните мрежи, че ще поиска помощ от София – два камиона за сметоизвозване.

Жители на Варна сигнализират за препълнени контейнери и затруднения със сметоизвозването.

Според общината причината за проблема са аварии в техниката на сметопочистващата фирма.

Илия Коев, Заместник-кмет на Варна: „В петък ни беше съобщено за три аварирали специализирани камиона, което доведе до пропуснати наряди и натрупване на отпадъци. Тази гледка, която видяха варненци, тя е недопустима.“

По думите му са проведени спешни срещи с фирмата и са наложени санкции:

„Наложени са глоби, като само за тази ситуация те са около 60 000 евро. Изискали сме конкретни действия за възстановяване на нормалната работа.“

От общината уверяват, че се подготвя нов договор с по-високи изисквания за техника, за да не се допускат подобни кризи, особено в навечерието на летния туристически сезон.

