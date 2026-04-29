Заради таен код с мидени черупки: Бившият директор на ФБР Джеймс Коми е обвинен в заплаха за живота на Тръмп

Биляна Бонева от Биляна Бонева
Чете се за: 00:55 мин.
Коми може да получи до 10 г. затвор

Снимка: АП/БТА
Бившият директор на ФБР Джеймс Коми е обвинен в заплаха за живота на американския президент Доналд Тръмп и може да получи 10 години затвор.

Обвинението произтича от публикация в Инстаграм от май миналата година, в която 65-годишният Коми е изписал числата „86“ и „47“ с мидени черупки. Тръмп твърди, че „86“ е жаргон за убийство, а „47“ е препратка към президентския му пост. Малко по-късно Коми свали снимките и заяви, че не е осъзнавал, че някои хора асоциират тези числа с убийство.

Джеймс Коми беше назначен за шеф на ФБР от Барак Обама. Доналд Тръмп обаче го уволни през 2017 година по време на разследване за предполагаеми връзки между президентската му кампания и Москва.

15 000 евро обезщетение: Съпругата на Васил Божков осъди прокуратурата заради 8-месечния си арест
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията на българските авиокомпании
Съществено понижение на температурите и валежи от дъжд през следващите дни
Проф. Кантарджиев: Антраксът не се предава от човек на човек, болният не може да зарази никого
Спират 5-и блок на АЕЦ "Козлодуй" за ремонт и презареждане с американско гориво на 9 май
Емил Дечев: Заплахите към главния секретар на МВР са заради активната му работа срещу купуването на гласове
