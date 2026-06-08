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Изкуственият интелект и матурите - вече могат да се анулират идентични работи

Елиана Димитрова от Елиана Димитрова
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За първи път тази година просветното министерство ще анулира писмени работи, ако открие, че те са идентични. Промяната е направена миналата година, след като проверяващите се сблъскали с проблема. В момента половин процент от работите минават допълнителна проверка.

При матурите през 2024-а проверяващите установили еднакви текстове. През следващата година от министерството взели мерки и променили Наредба 11, така че идентични работи да могат да се анулират. Но първо трябва да бъде подаден сигнал, че поне два текста вече са срещани в друга работа, а след това комисия допълнително да я разгледа. Очакват ли се много анулирани матури?

Евгения Костадинова, директор на Дирекция" Съдържание в предучилищното и училищното образование": "Не е огромен брой, това е по-малко от половин процент от всички изпитни работи. Подчертавам не тези, при които е установена идентичността, а тези, за които е подаден сигнал, че биха могли да бъдат идентични. Колко ще са на финала - нека изчакаме колегите от Националната комисия да си свършат работата."

Но как работи тази схема на преписване, за да се получат еднакви работи. Според директора на столичната Първа английска гимназия в основата е изкуственият интелект. Припомня и случая в Хасково, където бяха заловени 11 преписвачи.

Александър Чакмаков, директор на Първа английска гимназия: "Мисля, че технологията е доста проста. Ти имаш устройство, което е в ухото ти тайно скрито, а някой стои близо в училищния периметър и решава задачите ти или създава текста. Разбира се, както беше в случая, 11 човека наведнъж, ти няма как да напишеш 11 есета сам в рамките на 25-30 минути. Разбира се, използваш изкуствен интелект. Всички работи, които са хванати и са с идентични теми трябва да бъдат оценени с оценка слаб."

Току-що положили матурите дванайсетокласници коментираха дали са или биха се възползвали от изкуствения интелект?

Кристиян Йовов, 12 клас, Първа английска гимназия: "Аз лично не бих го направил, защото имам естествен интелект. Но ако не знаех нищо- бих."

Георги Петков, 12 клас, Първа английска гимназия: "Понякога не се проверява дали учениците носят слушалки, но много лесно може да се хване, текстовете са винаги идентични."

Коста Политов, 12 клас, Първа английска гимназия: "И преди изкуственият интелект можеше да се преписва, но сега е още по-лесно."

Божидар Косев, 12 клас, Първа английска гимназия: "Не е трудно и всеки може да успее сам, без допълнителна помощ."

Остават броени дни до 11 юни, крайният срок за оценките от матурите. От министерството обещават, ако има анулирани работи заради еднакви пасажи да ги публикуват.

#дванайсетокласници #преписване # изкуствен интелект #матури

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