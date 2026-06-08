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Как се печели от "Евровизия" - примерът на швейцарския град Базел

Виолета Русенова от Виолета Русенова
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Отправяме оглед към града абсолютен рекордьор по приходи от "Евровизия" - Базел. Градът инвестира около 36 милиона евро, а икономическият ефект за цяла Швейцария е близо 266 милиона евро или цели седем пъти повече от похарченото. Резултатът обаче надминава и най-смелите очаквания.

Град, който за няколко дни увеличи населението си почти три пъти и стана дом на половин милион туристи. Резултатът - 53 милиона евро чиста печалба, а общият оборот за една седмица, колкото продължават събитията около "Евровизия", само в района на Базел, е в размер на 118 милиона евро.

А преди всичко това да стане факт Базел не прави изключение от правилото - има притеснения за излишни разходи. Свикан е и местен референдум с въпроса съгласни ли са местните да се дадат близо 35 милиона швейцарски франка или 36 милиона евро за организирането на конкурса. Към решенията оттогава се връща Кристоф Босхарт, който ръководи външните отношения и маркетинга на кантона Базел.

Кристоф Босхарт, ръководител на "Външни отношения и маркетинг", Базел: "В началото, разбира се, имаше дискусии, главно относно сигурността, относно публичните разходи и когато местният парламент реши да похарчи повече от 35 милиона швейцарски франка за това събитие, имаше малка политическа група, която инициира референдум. Но в крайна сметка 66% от хората в Базел казаха "да", казаха, че очакват с нетърпение да бъдат домакини на най-голямото музикално събитие в света тук, в нашия малък град."

Третият по големина град в Швейцария прави собствено проучване - 2000 от туристите са питани колко са похарчили, къде, ще посетят ли Базел отново.

Кристоф Босхарт, ръководител на "Външни отношения и маркетинг", Базел: "За региона на Базел добавената стойност беше над 50 милиона швейцарски франка - много повече от това, което градът трябваше да похарчи. 14% от приходите останаха в сектор хотелиерство. Но извън цифрите ефектът беше много по-голям - беше наистина голямо парти тук в Базел и хората много се наслаждаваха. 95% от туристите казаха, че са много доволни от Базел. Средно, престоят им беше по три дни и половина."

Той има само един съвет към България и града домакин, който и да е той:

Кристоф Босхарт, ръководител на "Външни отношения и маркетинг", Базел: "Много е просто. Направете го и му се насладете. Много работа е, но е и преживяване, което се случва веднъж в живота. И е уникален повод да представите страната си и целия град на света и да покажете, че сте добър домакин на подобни събития."

С лека носталгия Кристоф споделя, че в всеки, който е преживял честта да организира най-големия музикален фестивал в света, не го забравя.

#евровизия #базел #инвестиции #печалба

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