Бургас и София остават в надпреварата: Кой ще приеме „Евровизия 2027“?

Градът домакин на „Евровизия 2027“ ще бъде Бургас или София, Пловдив и Варна отпадат от надпреварата. Това е решението на международната оценителна комисия.

Комисия, включваща членове на БНТ, EBU и експерти, разгледа през последните седмици кандидатурите и даде оценка на техническите характеристики на предложените зали, съответствието им с изискванията на EBU и производствените стандарти на конкурса „Евровизия“.

Така Варна и Пловдив отпадат от надпреварата за домакинството на 71-вото издание на конкурса, но могат да участват в съпътстващата програма.

Генералният директор на БНТ Милена Милотинова отбеляза, че това не е просто конкурс за един град и за един ден, а събитие от национално значение.

Милена Милотинова, генерален директор на БНТ: „Международна работна група работи по ясните критерии, зададени от European Broadcasting Union (EBU). Това са критерии, по които е работено при всяко домакинство и преди България. Работната група излезе с това становище – София и Бургас продължават надпреварата. Оценката на работната комисия до този момент е основана на техническите и инфраструктурните критерии, приложени еднакво към четирите града, които се борят за домакинството. Пловдив и Варна, които не продължават състезанието, имат добри предложения и силна мотивация, което ние отчитаме. На базата на техния опит в организирането на културни и международни фестивални събития, мислим как те биха могли да бъдат включени в допълнителните събития за „Евровизия 2027“, в съпътстващата програма. Знаете, „Евровизия“ не са само полуфиналите и финалът. Това е голямо събитие, което не се провежда в един ден, дори не и в една седмица. Това е поредица от събития. А ние, като телевизия домакин, бихме искали да направим „Евровизия 2027“ в национално събитие, защото домакинството на България е национална кауза.“