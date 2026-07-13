13-годишната Ан-Мари Младенова подобри рекорд в плуването от 1988 г.

Състезателката на клуб по плувни спортове Локомотив Русе Ан-Мари Младенова завоюва пет златни медала и подобри национален рекорд по време на Държавното първенство по плуване за младша възраст, което се проведе от 3 до 5 юли в Пловдив. Младенова триумфира на 400 метра съчетано плуване, 200 метра съчетано плуване, 50 метра гръб, 100 метра гръб, 200 метра гръб.

Към колекцията си от държавни титли младата плувкиня добави и нов национален рекорд в дисциплината 100 метра гръб. С време от 1:05,81 минути тя успя да подобри върховото постижение на Мария Кочева от 1:05,83 минути записано през 1988 година.

Следващото участие на Ан-Мари е в държавното първенство за мъже и жени, където тя също се надява на отлично представене.

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