БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Бургас и София продължават надпреварата за град-домакин...
Чете се за: 02:37 мин.
Отложиха за септември делото за катастрофата, при която...
Чете се за: 02:52 мин.
Нова следа по случая с изчезналата Наталия: Доброволци...
Чете се за: 01:15 мин.
Новите санкции срещу Русия на ЕС: От 21-вия пакет отпадат...
Чете се за: 03:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Доналд Тръмп за Иран: Имахме сделка и те я нарушиха

Емилия Запартова от Емилия Запартова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:20 мин.
По света
Запази
доналд тръмп заплаши иран нов силен удар вечер
Слушай новината

Имахме сделка и те я нарушиха, заяви американският президент.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: „Ще запазим протока и вероятно ще го управляваме. Ще станем пазители на протока. И трябва да бъдем възнаградени за това. Американските военни атакуваха ирански системи за противовъздушна отбрана, крайбрежни радари, ракетни и дронови обекти, както и малки лодки. В 17:00 часа източно време днес силите на Централното командване на САЩ започнаха да нанасят нови удари срещу Иран, за да продължат да намаляват способността му да атакува цивилни моряци и търговски кораби, свободно преминаващи през Ормузкия проток."

В отговор Корпусът на гвардейците на Ислямската революция бомбардира американски съоръжения в Оман, Бахрейн, Кувейт и Йордания.

Освен това Техеран предупреди, че вече няма да се счита за обвързан с договорения през юни меморандум, ако Вашингтон не прекрати военните действия.

Есмаил Багаи, говорител на Министерството на външните работи на Иран: „Ще използваме всички средства, за да защитим националните си интереси. Ролята на посредниците е да продължат усилията си за предотвратяване на ескалация на напрежението. През последните дни бяхме в контакт с Катар и Оман, както и с Пакистан, и тези дискусии продължават.“

Техеран съобщи, че е затворил Ормузкия проток, което отново се отрази на пазарите.

Тим Охснер, специалист по капиталовите пазари: „Цените на петрола отново се покачват, докато цените на акциите падат.“

Основният за Европа петрол Брент от Северно море с доставка през септември – поскъпна с близо 4% до 78,91 долара за барел.

#Есмаил Багаи #Доналд Тръмп #САЩ #Иран

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
СПЕЦИАЛНО: Мистерията с катастрофата с камиона на АМ „Тракия“ се заплита
2
СПЕЦИАЛНО: Мистерията с катастрофата с камиона на АМ...
България запази първото си място на еврошампионата за юноши до 18 г. с успех над Белгия
3
България запази първото си място на еврошампионата за юноши до 18...
Съдът в Бургас решава за ареста на шофьора на тира, причинил тежката катастрофа на АМ "Тракия" край Карнобат
4
Съдът в Бургас решава за ареста на шофьора на тира, причинил...
След катастрофата на АМ "Тракия" край Карнобат: Какви са причините за зачестилите инциденти с тирове?
5
След катастрофата на АМ "Тракия" край Карнобат: Какви са...
След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
6
След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и локални градушки
2
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и...
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
3
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
Трагедия! Почина синът на Весела Лечева
4
Трагедия! Почина синът на Весела Лечева
Роден в линейка: Шофьор и лекарски асистент спасиха бебе при рисково раждане на път за болницата в Русе
5
Роден в линейка: Шофьор и лекарски асистент спасиха бебе при...
Гледайте четвъртфинала Франция – Мароко от 23:00 ч. по БНТ 1 и БНТ 3
6
Гледайте четвъртфинала Франция – Мароко от 23:00 ч. по БНТ 1...

Още от: САЩ и Канада

България отново участва на международния фестивал "Бевърли хилс"
България отново участва на международния фестивал "Бевърли хилс"
Нова размяна на удари между САЩ и Иран, цената на петрола продължава да расте Нова размяна на удари между САЩ и Иран, цената на петрола продължава да расте
Чете се за: 02:45 мин.
В нюйоркския музей „Гугенхайм“ са открити следи от бактерията, причиняваща легионерска болест В нюйоркския музей „Гугенхайм“ са открити следи от бактерията, причиняваща легионерска болест
Чете се за: 02:50 мин.
Иран атакува бази в Обединените арабски емирства, Бахрейн, Катар, Оман и Йордания в отговор на нападения на САЩ Иран атакува бази в Обединените арабски емирства, Бахрейн, Катар, Оман и Йордания в отговор на нападения на САЩ
Чете се за: 02:42 мин.
Почина американският сенатор Линдзи Греъм, един от най-големите защитници на Украйна Почина американският сенатор Линдзи Греъм, един от най-големите защитници на Украйна
Чете се за: 01:10 мин.
САЩ удариха Иран, след като Техеран отново атакува кораб в Ормузкия проток САЩ удариха Иран, след като Техеран отново атакува кораб в Ормузкия проток
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

Бургас и София продължават надпреварата за град-домакин на "Евровизия 2027"
Бургас и София продължават надпреварата за град-домакин на...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Трима остават в болница след катастрофата край Дупница, разследването поема следовател Трима остават в болница след катастрофата край Дупница, разследването поема следовател
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Нова следа по случая с изчезналата Наталия: Доброволци твърдят, че са видели пастрока ѝ Нова следа по случая с изчезналата Наталия: Доброволци твърдят, че са видели пастрока ѝ
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
ЕС санкционира Русия заради кибершпионаж срещу 9 държави ЕС санкционира Русия заради кибершпионаж срещу 9 държави
Чете се за: 01:25 мин.
По света
Отложиха за септември делото за катастрофата, при която загина...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Румен Радев обсъди с германски научни институти и издателства...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Енергийният министър: Работим по устойчиво решение за бъдещето на...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Демерджиев: По-готови сме от миналата година за борба с пожарите,...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ