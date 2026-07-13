Доналд Тръмп за Иран: Имахме сделка и те я нарушиха

Имахме сделка и те я нарушиха, заяви американският президент.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: „Ще запазим протока и вероятно ще го управляваме. Ще станем пазители на протока. И трябва да бъдем възнаградени за това. Американските военни атакуваха ирански системи за противовъздушна отбрана, крайбрежни радари, ракетни и дронови обекти, както и малки лодки. В 17:00 часа източно време днес силите на Централното командване на САЩ започнаха да нанасят нови удари срещу Иран, за да продължат да намаляват способността му да атакува цивилни моряци и търговски кораби, свободно преминаващи през Ормузкия проток."

В отговор Корпусът на гвардейците на Ислямската революция бомбардира американски съоръжения в Оман, Бахрейн, Кувейт и Йордания.

Освен това Техеран предупреди, че вече няма да се счита за обвързан с договорения през юни меморандум, ако Вашингтон не прекрати военните действия.

Есмаил Багаи, говорител на Министерството на външните работи на Иран: „Ще използваме всички средства, за да защитим националните си интереси. Ролята на посредниците е да продължат усилията си за предотвратяване на ескалация на напрежението. През последните дни бяхме в контакт с Катар и Оман, както и с Пакистан, и тези дискусии продължават.“

Техеран съобщи, че е затворил Ормузкия проток, което отново се отрази на пазарите.

Тим Охснер, специалист по капиталовите пазари: „Цените на петрола отново се покачват, докато цените на акциите падат.“

Основният за Европа петрол Брент от Северно море с доставка през септември – поскъпна с близо 4% до 78,91 долара за барел.