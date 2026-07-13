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Светослав Вуцов: Готов съм за дузпи, но се надявам да си решим мача в редовното време

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Български футбол
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Левски приема Борац Баня Лука в реванш от първия предварителен кръг на Шампионската лига. Първият двубой на босненска земя завърши при равенство 1:1

Снимка: startphoto.bg
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Вратарят на Левски Светослав Вуцов говори преди медиите преди реванша с Борац Баня Лука. Първият двубой на босненска земя завърши при равенство 1:1, което поставя "сините" в изгодна позиция за успех на реванша и място в следващия кръг на квалификациите.

"Имаме невероятните предпоставки за спечелим мача, тъй като играем на нашия стадион. Това ще стане, ако оставим сърце и душа на терена и изпълним треньорските задачи. Тогава ще се поздравим с успех заслужено", каза Вуцов.

Той наскоро поднови договори си с Левски до 2028 година. Запитан за това, вратарят отговори:

"Това ми носи благодарност от клуба и признание за това, което съм дал. И ме кара да дам най-добрата версия на себе си."

"Смятам, че съм готов за дузпи, но се надявам да си решим мача в редовното време", категоричен бе вратарят.

"Съперникът е добре обигран отбор с опитни футболисти. Повече от тях са местни, босненци. Играят директен футбол, но имаме леко предимство предвид това, че сме домакини", завърши Светльо Вуцов.

Вижте повече от пресконференцията на Левски във видеото!

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#Светослав Вуцов #ПФК ЛЕВСКИ

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