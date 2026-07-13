Светослав Вуцов: Готов съм за дузпи, но се надявам да си решим мача в редовното време

Вратарят на Левски Светослав Вуцов говори преди медиите преди реванша с Борац Баня Лука. Първият двубой на босненска земя завърши при равенство 1:1, което поставя "сините" в изгодна позиция за успех на реванша и място в следващия кръг на квалификациите.

"Имаме невероятните предпоставки за спечелим мача, тъй като играем на нашия стадион. Това ще стане, ако оставим сърце и душа на терена и изпълним треньорските задачи. Тогава ще се поздравим с успех заслужено", каза Вуцов.

Той наскоро поднови договори си с Левски до 2028 година. Запитан за това, вратарят отговори:

"Това ми носи благодарност от клуба и признание за това, което съм дал. И ме кара да дам най-добрата версия на себе си."

"Смятам, че съм готов за дузпи, но се надявам да си решим мача в редовното време", категоричен бе вратарят.

"Съперникът е добре обигран отбор с опитни футболисти. Повече от тях са местни, босненци. Играят директен футбол, но имаме леко предимство предвид това, че сме домакини", завърши Светльо Вуцов.

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