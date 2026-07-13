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Последно сбогом с втория български космонавт Александър Александров (СНИМКИ)

Николай Минков от Николай Минков
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Снимка: БТА
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Във Военния клуб се провежда поклонението пред паметта на втория български космонавт и военен летец генерал-майор Александър Александров.

Много приятели, колеги, общественици и граждани дойдоха във Военния клуб, за да си вземат последно сбогом с генерал-майор Александър Александров. Човекът, който ще остане в историята завинаги като вторият български космонавт прекарал 10 дни на космическата станция "Съюз-ТМ" и извършил 59 експеримента с уникална българска апаратура.

Летец-изпитател, научен работник, доказал себе си и като прекрасен офицер, и като човек. На поклонението дойдоха президентът Илияна Йотова, министърът на отбраната Димитър Стоянов, началникът на отбраната адм. Адмирал Евтимов и неговият дубльор.

Илияна Йотова, президент на Република България: "България се разделя днес с един от своите съвременни герои. Достоен български офицер, нашият космонавт, човекът, който посвети живота си на България, на нейната слава, на космическата наука. Надявам се един ден заветът, който ни остави, да бъде поет от неговите млади колеги. Благодарение и на него, и на Георги Иванов за България се говореше като за космическа държава."

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адмирал Емил Ефтимов, началник на отбраната: "С неговия професионализъм, с неговата отговорност, с неговата смелост да изведе България на такива висоти. Той е пример и се надявам да следваме това, което ни е завещал."

Красимир Стоянов, космонавт - дубльор на Александър Александров: "Ще го носим и помним в сърцата си завинаги докато сме живи и ще предаваме това от поколение на поколение. България трябва да знае, че е имала и има космонавти."

снимки: БТА

#президентът Илияна Йотова #адм. Емил Ефтимов #последно сбогом #Александър Александров #български космонавт

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