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Натоварен уикенд за планинските спасители: Четири инцидента в района на Седемте рилски езера само за два дни

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Владислава Миланова
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Снимка: Татяна Добротолюбова - Архив
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Натоварен уикенд за планинските спасители. Само в района на Седемте рилски езера са регистрирани четири инцидента, а спасителни акции са проведени още в Пирин и Стара планина. Най-сериозният случай в Рила е бил с турист с тежка алергична реакция след ужилване, а сред останалите сигнали са хора с високо кръвно налягане и съмнения за топлинен удар.

В Пирин спасителите са оказали помощ на жена със счупен глезен. Заради труднодостъпния терен медицинският хеликоптер не е успял да кацне, а акцията е продължила по суша и е приключила след близо 12 часа. В нея са участвали планински спасители, доброволци и служители на пожарната.

Началникът на отряда на Планинската спасителна служба в Дупница Мартин Джокин призова туристите да не подценяват рисковете в планината.

„Хората трябва да се хидратират, да носят шапки, слънцезащита и подходяща екипировка, включително топли дрехи, защото времето в планината се променя много бързо“, подчерта той.

По думите му е важно туристите предварително да информират близките си за маршрута и очаквания час на прибиране.

„Тези малки неща правят пребиваването ни в планината много по-сигурно“, каза още Джокин.

Планинските спасители предупреждават и за опасността от гръмотевични бури.

„При прогноза за влошаване на времето хората трябва да слизат към по-ниските части на планината“, посъветва той.

От ПСС напомнят още, че паленето на огън е разрешено само на обозначените за това места, а на територията на Национален парк „Рила“ е забранено. При забелязани нарушения или инциденти туристите трябва незабавно да подават сигнал на телефон 112.

Вижте прякото включване на Владислава Миланова.

#опасностите в планината #натоварен уикенд #планински спасители #ПСС

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