Бунт срещу петкратно увеличение на изгарянето на отпадъци в ТЕЦ „Бобов дол“: Местни жители затварят индустриалния път

Протестиращи от Големо село и района на Разметаница ще затворят индустриалния път и жп прелеза към ТЕЦ "Бобов дол" от 10.00 ч. днес, обявиха организаторите - кметството и местно екосдружение. Недоволството е срещу продължаващото с години замърсяване в района на централата. Има инвестиционно предложение ТЕЦ "Бобов дол" да увеличи 5 пъти изгарянето на отпадъци - до 184 хил. тона годишно.

Решението за протестно затваряне на пътя, по който вървят камионите с въглища и машини към централата, е взето на съботния протест в центъра на Големо село. Ситуацията със замърсяванията в района вече е непоносима, коментират местните жители - заради запрашаването, силната миризмата от сероочистващите инсталации, както и шумът нощем.