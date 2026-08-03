Бунт срещу петкратно увеличение на изгарянето на отпадъци в ТЕЦ „Бобов дол“: Местни жители затварят индустриалния път

Протестиращи от Големо село и района на Разметаница ще затворят индустриалния път и жп прелеза към ТЕЦ "Бобов дол" от 10.00 ч. днес, обявиха организаторите - кметството и местно екосдружение. Недоволството е срещу продължаващото с години замърсяване в района на централата. Има инвестиционно предложение ТЕЦ "Бобов дол" да увеличи 5 пъти изгарянето на отпадъци - до 184 хил. тона годишно.
Решението за протестно затваряне на пътя, по който вървят камионите с въглища и машини към централата, е взето на съботния протест в центъра на Големо село. Ситуацията със замърсяванията в района вече е непоносима, коментират местните жители - заради запрашаването, силната миризмата от сероочистващите инсталации, както и шумът нощем.
Васил Велев, кмет на Големо село: "Целта е да излизаме, да протестираме и да знаят, че нещо се случва. И никой не ни обръща внимание. Затова съм решил да се съберем и първата задача ни е в понеделник, където ще затворят пътя, на промишления път при жп линията. Който иска това да го направим, в понеделник 10:00 часа сме на промишления път. Няма да допуснем камион, товарен автомобил да идва в Бобов дол по промишления път и да докарва въглища. Оттам тръгваме! Те ни обещаха водоноски, цистерни, "ще овлажняваме пътя", "ще правим това, ще правим онова" - не, не правят, лъжат ни! Лъжат ни господа, разберете, лъжат ни!"