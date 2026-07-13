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Превишена скорост е най-вероятната причина за тежката катастрофа в Прохода на Републиката снощи

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Десислава Петкова
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Чете се за: 01:22 мин.
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Снимка: БГНЕС
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Един човек загина при нова тежка катастрофа с участието на лек автомобил и тир. Инцидентът е станал късно снощи на Прохода на Републиката, малко преди село Пчелиново.

Лек автомобил, пътуващ в посока от Велико Търново към град Гурково предприема по първоначални данни неправилно изпреварване и се удря челно в тежкотоварен автомобил. На мястото на инцидента изпреварването е забранено, има и маркировка.

Водачът на камиона е направил опит да избегне удара, но за съжаление не е успял и така загива шофьорът на лекия автомобил. Ограничението на мястото на инцидента е 40 км в час. Най-вероятно загиналият е карал и с превишена скорост.

Нашият екип на мястото на катастрофата е от около 30 минути и не видя някой да спазва ограничението на скоростта. На водачът на камиона е взета проба за алкохол и наркотици, която е отрицателна. На загиналия шофьор е взета кръвна проба. Резултатите се очакват по-късно днес. По случая се води разследване.

Вижте прякото включване на Десислава Петкова

#катастрофа на Прохода на Републиката #катастрофа с камион #превишена скорост

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