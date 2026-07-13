Нова размяна на удари между САЩ и Иран, цената на петрола продължава да расте

Съединените щати са нанесли нова вълна от удари срещу Иран тази нощ. От Централното американско командване съобщиха, че са поразени десетки цели. Иран съобщава за най-малко един загинал при американската операция. В отговор на ударите, иранската армия атакува бази на Съединените щати в Бахрейн, Кувейт и Йордания.

Движението през Ормузкия проток е замряло, цената на петрола продължава да расте, а дипломацията е поставена на пауза. Съединените щати атакуваха Иран в отговор на ирански удар по контейнеровоз, плаващ под кипърски флаг. Плавателният съд е попаднал под обстрел, когато се е намирал на около 9 морски мили източно от Оман. След атаката един от моряците е в неизвестност.

"В 17:00 ч. източно американско време, силите на Централното командване на САЩ започнаха да нанасят удари срещу Иран, за да продължат да намаляват способността им да атакуват цивилни моряци и търговски кораби, свободно преминаващи през Ормузкия проток. Главнокомандващият разпореди ударите, за да се подведат под отговорност иранските сили", се казва в съобщение на Централното командване на САЩ.

В отговор Иран атакува американски бази в Бахрейн, Кувейт и Йордания. Революционната гвардия твърди, че в Кувейт е била унищожена система за противовъздушна отбрана, както и депо за гориво. В Бахрейн - иранците са атакували команден център за дронове. Иран е атакувал и Оман, страна-съюзник на Техеран. Отношенията между двете държави са обтегнати от май, когато властите в Оман започнаха да си сътрудничат със Съединените щати за осигуряването на безопасен морски коридор през Ормузкия проток.

Новата ескалация на напрежението между Вашингтон и Иран покачи цената на петрола тази сутрин с 4 процента и вече се движи около 79 долара за барел. Въпреки скока цената все още е доста под пика през април, когато тя скочи над 120 долара за барел.