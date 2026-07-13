БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Новите санкции срещу Русия на ЕС: От 21-вия пакет отпадат...
Чете се за: 01:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

НАРУШЕНОТО ПРИМИРИЕ МЕЖДУ САЩ И ИРАН

Нова размяна на удари между САЩ и Иран, цената на петрола продължава да расте

Биляна Бонева от Биляна Бонева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:45 мин.
Запази
Нова размяна на удари между САЩ и Иран, цената на петрола продължава да расте
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Съединените щати са нанесли нова вълна от удари срещу Иран тази нощ. От Централното американско командване съобщиха, че са поразени десетки цели. Иран съобщава за най-малко един загинал при американската операция. В отговор на ударите, иранската армия атакува бази на Съединените щати в Бахрейн, Кувейт и Йордания.

Движението през Ормузкия проток е замряло, цената на петрола продължава да расте, а дипломацията е поставена на пауза. Съединените щати атакуваха Иран в отговор на ирански удар по контейнеровоз, плаващ под кипърски флаг. Плавателният съд е попаднал под обстрел, когато се е намирал на около 9 морски мили източно от Оман. След атаката един от моряците е в неизвестност.

"В 17:00 ч. източно американско време, силите на Централното командване на САЩ започнаха да нанасят удари срещу Иран, за да продължат да намаляват способността им да атакуват цивилни моряци и търговски кораби, свободно преминаващи през Ормузкия проток. Главнокомандващият разпореди ударите, за да се подведат под отговорност иранските сили", се казва в съобщение на Централното командване на САЩ.

В отговор Иран атакува американски бази в Бахрейн, Кувейт и Йордания. Революционната гвардия твърди, че в Кувейт е била унищожена система за противовъздушна отбрана, както и депо за гориво. В Бахрейн - иранците са атакували команден център за дронове. Иран е атакувал и Оман, страна-съюзник на Техеран. Отношенията между двете държави са обтегнати от май, когато властите в Оман започнаха да си сътрудничат със Съединените щати за осигуряването на безопасен морски коридор през Ормузкия проток.

Новата ескалация на напрежението между Вашингтон и Иран покачи цената на петрола тази сутрин с 4 процента и вече се движи около 79 долара за барел. Въпреки скока цената все още е доста под пика през април, когато тя скочи над 120 долара за барел.

#нови удари срещу Иран #САЩ - Иран #нарушено примирие

Водещи новини

Новите санкции срещу Русия на ЕС: От 21-вия пакет отпадат руският патриарх Кирил и олигархът Вагит Алекперов
Новите санкции срещу Русия на ЕС: От 21-вия пакет отпадат руският...
Чете се за: 01:45 мин.
По света
Превишена скорост е най-вероятната причина за тежката катастрофа в Прохода на Републиката снощи Превишена скорост е най-вероятната причина за тежката катастрофа в Прохода на Републиката снощи
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Продължава разследването на тежката катастрофа край Дупница Продължава разследването на тежката катастрофа край Дупница
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Пет медала за България от Международната олимпиада по физика в Колумб Пет медала за България от Международната олимпиада по физика в Колумб
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Съдът в Бургас решава за ареста на шофьора на тира, причинил...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Сметната палата сезира КОНПИ за четири случая на конфликт на интереси
Чете се за: 09:10 мин.
40 български пожарникари помагат в борбата с огнената стихия в Испания
Чете се за: 03:42 мин.
По света
Нова размяна на удари между САЩ и Иран, цената на петрола...
Чете се за: 02:45 мин.
По света
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ