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САЩ-ИРАН: КРАЙ НА ПРИМИРИЕТО

Иран атакува бази в Обединените арабски емирства, Бахрейн, Катар, Оман и Йордания в отговор на нападения на САЩ

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Според Вашингтон ударите са в отговор на ирански действия срещу плавателни съдове в Ормузкия проток.

войната близкия изток сащ нанесоха удари иран
Снимка: БТА
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И отново ескалация в Близкия изток - нови американски удари срещу Иран. Техеран обяви, че отново затваря Ормузкия проток и атакува американски бази в района на Персийския залив. В Катар има трима ранени, сред тях и дете. Още за размяната на удари и възможни ли са преговори за спиране на огъня - в следващите минути.

За трети път тази седмица Съединените щати атакуват цели в Иран.

Централно военно командване на САЩ: "Американските сили атакуваха приблизително 140 ирански военни цели с прецизни удари. Сред тях сред тях бази за изстрелване на ракети и дронове, военни складове, военноморски мощности, комуникационни мрежи и пунктове за наблюдение."

Според Вашингтон ударите са в отговор на ирански действия срещу плавателни съдове в Ормузкия проток. След поредните американския кадри от Иранската революционна гвардия заявиха, че напълно затварят Ормуз до второ нареждане и предупредиха Вашингтон да очаква "суров отговор". И той не закъсня.

Иран атакув бази в Обединените арабски емирства, Бахрейн, Катар, Оман и Йордания.

Реакцията на Вашингтон.

Пит Хегсет, министър на отбраната на САЩ: "Иран направи лош избор. Сега те плащат."

В Техеран оправдаха действията си.

Мохамад Галибаф, председател на парламента на Иран:"Ерата на едностранните сделки СВЪРШИ. Казахме Ви - спазвайте думата си или плащайте цената. Реалността чука на вратата."

Според анализатори, ситуацията ескалира, но все още не до степен, в който страните се чувстват застрашени.

Аарън Дейвид Милър, анализатор: "Целта на тази война беше по същество да се предотврати възможността Иран да има ядрено оръжие. И невероятното сега е, че фокусът се измести върху повторното отваряне, с цената на милиарди долари за тази военна кампания, на Ормуз, който ден преди войната беше отворен."

Не е ясно дали днес представители на Съединените щати и Иран ще разговарят в Оман, каквито информации имаше.

#затваряне на Ормузкия проток #нови удари срещу Иран #ранено дете #Катар

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