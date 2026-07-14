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НАРУШЕНОТО ПРИМИРИЕ МЕЖДУ САЩ И ИРАН

Нова размяна на удари между Иран и САЩ

Емилия Запартова от Емилия Запартова
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Нова размяна на удари между Иран и САЩ
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САЩ и Иран отново си размениха удари. В отговор на атаката Техеран отново затвори Ормузкия проток, а Вашингтон заяви, че американските сили са разположени и подготвени да гарантират свободата на корабоплаването. Президентът Доналд Тръмп обяви ключовия морски път за отворен. Техеран съобщи за нови американски атаки тази вечер.

Според САЩ Ормузкият проток е отворен за всички плавателни съдове, които се стремят да преминат законно през международния воден път. Преди това американската армия нанесе нова вълна от удари.

Централно командване на САЩ:

„Централното командване на САЩ започна третия кръг от удари тази седмица срещу Иран, след като силите на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция грубо атакуваха кораба GFS Galaxy, контейнеровоз под кипърски флаг, преминаващ през Ормузкия проток.“

Техеран даде обяснение, че е произвел предупредителен изстрел срещу Галакси. Екипажът от индийци е спасен с изключение на един моряк. Вашингтон порази 140 ирански военни цели, включително ракетни и дронови позиции, комуникационни мрежи и обекти за наблюдение на брега.

Пийт Хегсет, министър на отбраната на САЩ: „Иран направи лош избор. Сега те плащат.“

Корпусът на гвардейците на Ислямската революция на Иран заяви, че ключовият воден път е затворен до второ нареждане и започна атаки срещу американски бази и съюзници в региона.

„Ормузкият проток ще остане затворен, докато САЩ не се изтеглят от Близкия изток", подчерта Ислямската република.

Мохамад Багер Галибаф, председател на парламента на Иран: „Ерата на едностранните сделки свърши. Казахме ви: спазвайте думата си или плащайте цената.“

Жители на Техеран смятат, че ескалацията няма да стихне.

Маджид Карими, жител на Техеран: „Мисля, че това ще продължи, защото се опитват да наложат волята си. Във всеки случай, те искат да поемат контрол над протока. Иран не иска да приеме това и не трябва да го приема, защото протокът принадлежи на Иран и Оман.“

Според Си Ен Ен Оман, който също посредничи между Иран и САЩ, е предложил корабоплаването в Ормузкия проток да се организира по два маршрута със собствени системи за управление.

#на удари #нова размяна #САЩ #Иран

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