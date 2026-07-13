Опасно неизправен тир с украинска регистрация беше спрян на АМ "Тракия" край Стара Загора

Проверки за техническата изправност на тежкотоварните автомобили се провеждат в цялата страна в рамките на специализирана полицейска операция, разпоредена от главния секретар на МВР. При една от инспекциите на автомагистрала "Тракия" край Стара Загора е спрян тежкотоварен камион с опасни технически неизправности.

Вчера около 11:40 часа на автомагистрала "Тракия" е спрян тежкотоварен камион с украинска регистрация, управляван от 46-годишен мъж. При проверката пътните полицаи са установили, че превозното средство е с опасна техническа неизправност.

Гумите както на влекача, така и на полуремаркето са били силно износени, като на места грайферът напълно е липсвал. Дори резервните гуми също са били в силно износено състояние. Любопитен факт е, че в това състояние камионът е преминал през гранично-пропускателен пункт, за да влезе в България.

"За това превозно средство са наложени принудителни административни мерки. Отнети са свидетелствата за регистрация на влекача и на ремаркето. Това е много тежка техническа неизправност", заяви комисар Павел Вълев, началник на сектор "Охранителна полиция" в ОД на МВР – Стара Загора.

По думите му товарният автомобил е влязъл в България от Румъния през Дуранкулак и е пътувал за Турция, като е трябвало да премине през ГКПП "Капитан Андреево". Превозвал е дървен материал.

На въпрос как камионът е преминал границата с толкова сериозни неизправности, комисар Вълев обясни:

"Автомобилът е влязъл през вътрешна граница на Европейския съюз и не е задължително колегите от "Гранична полиция" да извършат задължителен контрол. Те работят на случаен принцип, като оценяват риска кои автомобили да бъдат проверени. Би следвало превозното средство вече да е било проверено на територията на Република Румъния."

В момента камионът се намира в базата на "Пътна полиция" в Стара Загора и е спрян от движение до отстраняване на техническите неизправности.

"Водени са разговори с шофьора. Още вчера той е попитал откъде могат да бъдат закупени гуми и е насочен към фирми в Стара Загора. По негови уверения още днес неизправностите ще бъдат отстранени. След като се уверим в това, документите ще бъдат върнати и автомобилът ще може да продължи пътя си", каза още комисар Вълев.

По време на засилените проверки през последните три дни са били инспектирани общо 174 товарни автомобила.

"Установени са 56 нарушения, като 22 от тях са технически неизправности. Те обаче не са били толкова сериозни, колкото при този автомобил, за да бъдат спирани от движение и да се налагат принудителни административни мерки", посочи комисар Вълев.

Най-често констатираните нарушения при тежкотоварните автомобили са непокрит товар, използване на мобилен телефон по време на движение без устройство "свободни ръце", както и непоставяне на обезопасителни колани от водачите. Проверките продължават, а от днес започват и съвместни инспекции на "Пътна полиция" и Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".

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