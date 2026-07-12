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ТИР с износени гуми е спрян от движение на АМ "Тракия"

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Иван Янев
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ТИР с износени гуми е спрян от движение на АМ "Тракия"
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ТИР с опасни неизправности е спрян от движение на АМ "Тракия" около 11:40 при 213-ия километър в посока София.

Служители на сектор „Пътна полиция“ са спрели за проверка влекач с прикачено полуремарке с украинска регистрация, управляван от 46-годишен мъж.При проверката е установено, че гумите на влекача и полуремаркето са били силно износени, като на места грайферът напълно липсвал.

На водача е съставен акт за установяване на административно нарушение.

Пробата му за употреба на алкохол е отрицателна.

Тежкотоварният автомобил е спрян от движение и е отведен в сектор „Пътна полиция“. Той ще бъде допуснат отново до движение едва след отстраняване на констатираните технически неизправности.

Специализираната полицейска операция за контрол на техническата изправност на моторните превозни средства леше разпоредена вчера от главния секретар на МВР.

#износени гуми #спиране на ТИР #автомагистрала Тракия #специализирана полицейска акция

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