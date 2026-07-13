БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Новите санкции срещу Русия на ЕС: От 21-вия пакет отпадат...
Чете се за: 01:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Продължава разследването на тежката катастрофа край Дупница

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Станислава Христова
A+ A-
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Запази

При инцидента в събота вечерта загинаха двама души, а други трима са тежко ранени

прокуратурата кюстендил представи повече информация тежката катастрофа дупница
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Продължава работата на разследващите по изясняване причините довели до тежката катастрофа на главен път Е-79 край Дупница в събота вечер. При инцидента загинаха двама души, а други трима са тежко ранени.

По разпореждане на прокуратурата е взета проба за алкохол и наркотици от загиналия 40-годишен шофьор на лекия автомобил, който се удари в спрял на отбивка край пътя тежкотоварен камион. Дали той е употребил алкохол или забранени вещества се очаква да стане ясно по-късно през днешния ден или утре, уточниха от Окръжната прокуратура в Кюстендил.

От държавното обвинение посочиха, че досъдебното производство, което се води е за непредпазливо деяние, а назначената съдебна автотехническа експертиза трябва да изясни причините за катастрофата. Кога точно ще бъде готова тя, зависи от експертите.

#край Дупница #Окръжна прокуратура Кюстендил #тежка катастрофа на Е-79

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
За 35 години Конституцията на България е била променяна шест пъти
2
За 35 години Конституцията на България е била променяна шест пъти
СПЕЦИАЛНО: Мистерията с катастрофата с камиона на АМ „Тракия“ се заплита
3
СПЕЦИАЛНО: Мистерията с катастрофата с камиона на АМ...
Окръжният съд в Бургас ще гледа утре мярката на обвиняемия за тежката катастрофа на АМ „Тракия“
4
Окръжният съд в Бургас ще гледа утре мярката на обвиняемия за...
Тир с износени гуми е спрян от движение на АМ "Тракия"
5
Тир с износени гуми е спрян от движение на АМ "Тракия"
Съдът в Бургас решава за ареста на шофьора на тира, причинил тежката катастрофа на АМ "Тракия" край Карнобат
6
Съдът в Бургас решава за ареста на шофьора на тира, причинил...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и локални градушки
2
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и...
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
3
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
Кабинетът предлага таван от 20% за увеличението на таксите за платено обучение във вузовете
4
Кабинетът предлага таван от 20% за увеличението на таксите за...
Трагедия! Почина синът на Весела Лечева
5
Трагедия! Почина синът на Весела Лечева
Роден в линейка: Шофьор и лекарски асистент спасиха бебе при рисково раждане на път за болницата в Русе
6
Роден в линейка: Шофьор и лекарски асистент спасиха бебе при...

Още от: Регионални

Граждански арест на шофьор с над 3 промила алкохол в Бургас
Граждански арест на шофьор с над 3 промила алкохол в Бургас
Поетапното миене на улици в центъра на София ще се извърши тази седмица Поетапното миене на улици в центъра на София ще се извърши тази седмица
Чете се за: 03:15 мин.
Превишена скорост е най-вероятната причина за тежката катастрофа в Прохода на Републиката снощи Превишена скорост е най-вероятната причина за тежката катастрофа в Прохода на Републиката снощи
Чете се за: 01:22 мин.
Нова техника за борба с пожарите получава ГД ПБЗН Нова техника за борба с пожарите получава ГД ПБЗН
Чете се за: 00:32 мин.
Опасно неизправен тир с украинска регистрация беше спрян на АМ "Тракия" край Стара Загора Опасно неизправен тир с украинска регистрация беше спрян на АМ "Тракия" край Стара Загора
Чете се за: 03:55 мин.
След катастрофата на АМ "Тракия" край Карнобат: Какви са причините за зачестилите инциденти с тирове? След катастрофата на АМ "Тракия" край Карнобат: Какви са причините за зачестилите инциденти с тирове?
5527
Чете се за: 02:10 мин.

Водещи новини

Новите санкции срещу Русия на ЕС: От 21-вия пакет отпадат руският патриарх Кирил и олигархът Вагит Алекперов
Новите санкции срещу Русия на ЕС: От 21-вия пакет отпадат руският...
Чете се за: 01:45 мин.
По света
Превишена скорост е най-вероятната причина за тежката катастрофа в Прохода на Републиката снощи Превишена скорост е най-вероятната причина за тежката катастрофа в Прохода на Републиката снощи
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Продължава разследването на тежката катастрофа край Дупница Продължава разследването на тежката катастрофа край Дупница
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Пет медала за България от Международната олимпиада по физика в Колумб Пет медала за България от Международната олимпиада по физика в Колумб
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Съдът в Бургас решава за ареста на шофьора на тира, причинил...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Сметната палата сезира КОНПИ за четири случая на конфликт на интереси
Чете се за: 09:10 мин.
40 български пожарникари помагат в борбата с огнената стихия в Испания
Чете се за: 03:42 мин.
По света
Нова размяна на удари между САЩ и Иран, цената на петрола...
Чете се за: 02:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ