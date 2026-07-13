Продължава разследването на тежката катастрофа край Дупница

Продължава работата на разследващите по изясняване причините довели до тежката катастрофа на главен път Е-79 край Дупница в събота вечер. При инцидента загинаха двама души, а други трима са тежко ранени.

По разпореждане на прокуратурата е взета проба за алкохол и наркотици от загиналия 40-годишен шофьор на лекия автомобил, който се удари в спрял на отбивка край пътя тежкотоварен камион. Дали той е употребил алкохол или забранени вещества се очаква да стане ясно по-късно през днешния ден или утре, уточниха от Окръжната прокуратура в Кюстендил.

От държавното обвинение посочиха, че досъдебното производство, което се води е за непредпазливо деяние, а назначената съдебна автотехническа експертиза трябва да изясни причините за катастрофата. Кога точно ще бъде готова тя, зависи от експертите.