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Двама загинаха и трима са ранени при тежка катастрофа на главен път Е-79 край Дупница (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Десислава Малинова
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Двама загинаха и трима са ранени при тежка катастрофа на главен път Е-79 край Дупница (СНИМКИ)
Снимка: БНТ
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Тежка пътнотранспортна катастрофа е станала на главен път Е-79 след Дупница в посока София. По първоначална информация лек автомобил с пернишка регистрация се е врязал в спрял тежкотоварен камион (влекач). При силния удар на място са загинали двама от пътниците в автомобила.

Други трима души са пострадали, като един от тях е в критично състояние. Ранените са транспортирани с въздушна линейка до лечебни заведения в София.

Към момента на мястото на инцидента работят екипи на Спешна помощ, Пътна полиция и Пожарната безопасност. Движението в района е затруднено, а причините за тежката катастрофа се изясняват.

Снимки: БНТ

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