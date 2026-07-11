Двама загинаха и трима са ранени при тежка катастрофа на главен път Е-79 край Дупница (СНИМКИ)

Тежка пътнотранспортна катастрофа е станала на главен път Е-79 след Дупница в посока София. По първоначална информация лек автомобил с пернишка регистрация се е врязал в спрял тежкотоварен камион (влекач). При силния удар на място са загинали двама от пътниците в автомобила.

Други трима души са пострадали, като един от тях е в критично състояние. Ранените са транспортирани с въздушна линейка до лечебни заведения в София.

Към момента на мястото на инцидента работят екипи на Спешна помощ, Пътна полиция и Пожарната безопасност. Движението в района е затруднено, а причините за тежката катастрофа се изясняват.

Снимки: БНТ