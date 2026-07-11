Постановката „Вакханки“: Народният театър на сцената на Античния театър в Епидавър

Исторически миг за българския театър. За първи път Народният театър „Иван Вазов“ излезе на сцената на античния театър в Епидавър в Гърция. На мястото, където преди близо две хилядолетия и половина се ражда театралното изкуство, „Вакханки” на Явор Гърдев превърна Епидавър в истински впечатляваща симбиоза между две театрални традиции.

В античения театър Епидавър преди повече от 2500 години са звучали думите на античните творци, „Вакханки“ на Явор Гърдев след бурните аплодисменти сред първата премиера снощи, се превърна в едно от най-коментираните събития от началото на фестивала. Вече театърът започва да се пълни с публика и за втората премиера тази вечер. Постановката събира на една сцена част от най-ярките звезди на българското и гръцкото театрални изкуства-Сюмюел Финци и Леонид Йовчев, Михаил Табакакис и Лукия и Михалопулу. Сред повече от сто кандидатури именно българският спектакъл беше избран в официалната програма на фестивала в Епидавър тази година заедно само с още 5 постановки.

Васил Василев, директор на Народен театър „Иван Вазов“: „Това е чудо. Това е резултат от четиригодишни усилия. Най-важното е, че започваме да градим европейския облик на българския театър. Днес обединихме две нации, които взаимно се допълват. Просто се отворихме взаимно врати за света напред.”

За Явор Гърдев изборът на „Вакханки“ не е случаен. Желанието да постави пиесата го следва повече от три десетилетия, а според него именно Еврипид най-точно обяснява механизмите, по които едно общество започва да се разпада.

Явор Гърдев, режисьор: „Ако обществото не намери баланс между дивото в човека и неговото култивирано начало, то започва да се взривява отвътре. Именно затова тази пиеса в сегашната политическа ситуация говори много повече от много съвременни текстове.”

Музиката е на култовата британска група „Tiger Lillies“, създадена специално за спектакъла след дългогодишен творчески диалог между Гърдев и фронтмена Мартин Жак. Тя реално се превръща в още един разказвач на сцената. Публиката в Епидавър изпрати българската постановка с продължителни аплодисменти.

Елени, зрителка: „В представлението имаше толкова много емоция. Развълнувах се. С дълбоко и съвременно послание и истински красиво.“

След първата премиера Явор Гърдев призна, че най-голямото изпитание е била именно срещата с публиката в Епидавър – определяна от театралите като най-взискателната в света.

Явор Гърдев: „Месеци наред ме уверяваха, че това е най-сложната, най-трудната, най-капризната публика. Това, че спектакълът успя да достигне до нея по начин, който ме успокои, за мен е знак, че сме поели в правилната посока.”

След втората премиера тази вечер, за която има рекорден брой продадени билети , „Вакханки“ тръгва на турне с 13 представления в цяла Гърция.

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