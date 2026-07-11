В Оман се договаря отварянето на Ормузкия проток

Американският президент Доналд Тръмп заплаши Иран с унищожение, ако се опитат да го убият. В първото си изявление след погребението на баща си - аятолах Али Хаменей, новият върховен лидер на Иран - Моджтаба Хаменей заплаши с отмъщение. Паралелно със словесната война между Вашингтон и Техеран, в Оман се водят разговори за Ормузкия проток, от които зависи и глобалната цена на петрола.

От Ормузкия проток Иран може да печели по 40 милиарда долара годишно, сочат изчисления на Wall Street Journal. Затова режимът в Техеран така яростно се опитва да установи пълен контрол върху морския път. Според Съединените щати и Европа, обаче, ако това се случи - ще е равносилно на катастрофа.

Ролан Лескюр, министър на икономиката на Франция: „Ормузкият проток се превърна в икономическия възел на световната икономика.“

Иранският външен министър Абас Арагчи е в Оман за разговори за съдбата на протока. По-късно тази вечер там трябва да пристигне и американската делегация, водена от вицепрезидента Джей Ди Ванс. Очакването на Вашингтон е, че след разговорите, Техеран ще обяви, че морският път е отворен, и че търговските кораби няма да бъдат атакувани.

Стефан Дюжарик, говорител на ген. секретар на ООН: „Най-важно е дипломатическите усилия да продължат. През последните 24 часа имаше затишие, но има съобщения, че дискусиите ще продължат и се надяваме това да е така.“

Засега Техеран няма контрол само в териториалните води на Оман. Това е единственият маршрут, откъдето корабите могат да преминават, защото от края на май Съединените щати осигуряват въздушна защита над зоната. Според ирански медии компромисът, който може да бъде постигнат е Ормузкия проток да бъде управляван от Иран в координация с Оман. Двете държави ще могат да събират такси, но за обслужване на корабите, а не за тяхното влизане в протока, както досега настояваше Техеран. Много корабнии компании вече заявиха, че са съгласни на подобен вариант, за да се отблокира една от най-важните петролни артерии в света.