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Локо София завърши наравно с албанци

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Спорт
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Локомотив София започва новия сезон в Първа лига с гостуване на Ботев Пловдив на 20 юли.

Любослав Пенев
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Локомотив (София) завърши на равно 0:0 с 8-ия в албанското първенство Теута в последната си контрола преди началото на сезона. Така столичните „железничари“ приключват лятната си подготовка с две победи и две загуби.

Преди началото на мача старши треньорът Любослав Пенев получи икона на „Св. Георги Победоносец“, символ на духовната сила и храбростта. Интересното е, че в двубой имаше и два паузи за хидратация, подобно на мачовете от световното първенство. Локомотив София започва новия сезон в Първа лига с гостуване на Ботев Пловдив на 20 юли.

„Да, много съм доволен и не случайно избрахме чужди отбори. Искаме да се проверим със силни отбори, разбира се, за да видим какво е добре и какво не е добре. Доволни сме, завършихме добре подготовката с 4 контроли и остават още 10 дена почти до първия мач. Така че продължаваме да се готвим и не спираме до тук“, каза Пенев.

Подробности вижте във видеото!

#ПФК Локомотив София #Любослав Пенев

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