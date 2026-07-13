Новите санкции срещу Русия на ЕС: От 21-вия пакет отпадат руският патриарх Кирил и олигархът Вагит Алекперов

От 21-вия пакет санкции срещу Русия на Европейския съюз отпадат руският патриарх Кирил и олигархът Вагит Алекперов.

По-рано днес преди началото на заседанието на европейските външни министри в Брюксел върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас съобщи пред журналисти, че работят за разширяване на санкциите срещу Русия, но все още не е постигнато необходимото единодушие.

Кая Калас, върховен представител на ЕС за външна политика и сигурност: "Днес се надяваме да съгласуваме всички 250 позиции. Работим по 21-вия пакет санкции, за който все още нямаме съгласие. Ще обсъждаме стратегията за Черно море, имаме готов морски център там. България и Румъния работят заедно за защита на критична инфраструктура, но също и срещу хибридните заплахи в този регион."

Българското правителството одобри миналата седмица официалната си позицията за санкциите. Страната ни няма да налага вето върху пакета, но ще изрази възражения за включването в списъка на руския патриарх Кирил и на собственика на "Лукойол" Вагит Алекперов, както на руска фирма, която доставя резервни части за софийското метро.

Очаквайте подробности!