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Правителството подкрепи новите санкции на ЕС, но отстоява възраженията си по три теми

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Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
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Правителството одобри позицията на Република България по 21-вия санкционен пакет на Европейския съюз спрямо Русия и Беларус. България подкрепя политиката на ЕС за оказване на натиск, който да води до ангажирането на Русия със сериозни преговори и за прекратяване на войната в Украйна.

В рамките на дискусиите по темата в Европейския съюз България призовава за придържане към основополагащия принцип, че санкциите на Европейския съюз, целят да засилят този натиск, без да пораждат значителни негативни последици за държавите - членки на Европейския съюз.

При формирането на позицията на България са взети предвид анализите и становищата, получени от всички компетентни национални органи, с оглед отчитане интересите на страната. Одобрение беше получено и от Координационната група по прилагането на ограничителните мерки на Европейския съюз в рамките на заседание на 30 юни тази година.

България ще продължи да отстоява възраженията си по три теми. Страната ни счита, че евентуално вписване на руския патриарх Кирил в санкционните списъци на Европейския съюз не би имало икономически и финансов ефект за Русия. Такава мярка не може да допринесе за спирането на войната. В същото време подобно вписване е вероятно да бъде използвано за пропагандни цели, в това число за подхранване на антиевропейски настроения.

На второ място е предложението относно Вагит Алекперов, собственик и бивш председател на „Лукойл“. Извършеният анализ показва, че това предложение, би имало значителни негативни последици върху функционирането на структуроопределящите за икономиката на България дружества от Групата „Лукойл“.
Страната ни има възражения и по въпрос, който засяга доставката на резервни части за софийското метро.

#21-ви пакет санкции #пакет санкции #Министерски съвет #Европейски съюз

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