БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Израел и Хизбула се разбраха за незабавно прекратяване на...
Чете се за: 01:42 мин.
Вижте верните отговори на теста по математика от външното...
Чете се за: 00:30 мин.
3 години и 6 месеца затвор за Симона Радева за...
Чете се за: 01:07 мин.
МВР: Има насоки за местонахождението на Петьо Петров -...
Чете се за: 03:05 мин.
МВР за акциите в страната: Нулева толерантност към...
Чете се за: 01:37 мин.
"Мяра": Мнозинство от над две трети се гордее с...
Чете се за: 01:30 мин.
Преговорите САЩ – Иран в швейцарския курорт...
Чете се за: 03:25 мин.
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците...
Чете се за: 01:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

След срещата на върха на ЕС: България иска от санкционния списък да бъде изваден собственикът на „Лукойл“

Десислава Апостолова от Десислава Апостолова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:57 мин.
По света
Запази
срещата върха българия иска санкционния списък изваден собственикът bdquoлукойлldquo
Слушай новината

Освен руския патриарх Кирил, България иска от списъка със санкции срещу Русия да бъде изваден и основателя на Лукойл Вагит Алекперов. Това съобщи премиерът Румен Радев след срещата на върха на ЕС в Брюксел. Срещата си с украинския президент Зеленски той нарече много ползотворна, двете страни задълбочават сътрудничеството в енергетиката и съвместното производство на дронове. Румен Радев нарече ненужни вълненията в България по повод обявената от него позиция за 21-ия пакет от санкции срещу Русия. Според него в София се истеризира това, което се случва в Брюксел. Той отново напомни, че България има право на вето и ще го употреби - не само за руския патриарх Кирил, но и за Вагит Алекперов.

Румен Радев, министър-председател на България: „Не става въпрос само за патриарх Кирил, аз вече казах, те засягат и нашата енергетика, защото в обхвата на физическите лица, на които се предлага да се наложат санкции е и Вагит Алекперов, подаден като събственик на Лукойл, а това е човекът, който вложи много ресурси и усилия ние да имаме една от най-модерните рафинерии в Европа. Имайки предвид, че Лукойл предяви арбитраж от 3 милиарда към България, няма да допуснем точно на Вагит Алекперов да бъдат наложени санкциите. Това означава ние сами да се простреляме в крака.”

Премиерът коментира, че Съветът днес е приключил с добра новина за България заради отпуснатия транш по Плана за възстановяване.

Румен Радев, министър-председател: „Европейската комисия одобри над милиард плащане по четвъртия етап на ПВУ. И не само очакваме да се даде зелена светлина, тя всъщност се даде и днес на още 150 млн. По петия етап на ПВУ, което е ясен показател за доверието в българското правителство и признание за нашата енергична работа за постигане на всички условия.”

С президента Зеленски Радев е говорил за задълбочаване на сътрудничеството, най-вече в енергетиката. Според него украинците живо се вълнуват от чудесните възможности, които България предоставя със своето георграфско положение, добре разгърната енергийна мрежа и достъп до енергийните мрежи на нашите съседи.

Румен Радев, министър-председател: „Не сме обсъждали конкретни маршрути, а възможности - като количества и време на доставки, така че България може да предостави различни коридори - не само Вертикалния газов коридор. Знаете, че Трансбалканският коридор, който беше навремето от Съветския съюз, през Румъния, България и оттам за Турция, Гърция, Северна Македония в момента стои неизползван, може да работи в реверсивен режим и може също по него да се доставят големи количества газ на север и на запад.“

България ще разчита на Украйна за трансфер на технологии за производство на дронове - област, в която страната има голям опит и разработва добри технологии. Съвместното производство на дронове с Украйна може да помогне и за модернизацията на българската армия.

#собственик на Лукойл #среща на върха #Вагит Алекперов #ЕС

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
2
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
Утре пускат движението по ремонтираното платно за София на АМ „Тракия" в област Пазарджик
3
Утре пускат движението по ремонтираното платно за София на АМ...
3 години и 6 месеца затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев
4
3 години и 6 месеца затвор за Симона Радева за укривателство на...
Незаконният град край Варна: Започва издаването на първите заповеди за събаряне
5
Незаконният град край Варна: Започва издаването на първите заповеди...
Румен Миланов: ДАНС трябва да предостави повече информация по казуса КУБ
6
Румен Миланов: ДАНС трябва да предостави повече информация по...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
2
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
Заснеха рядък вид акула гоблин в дълбоките води на Тихия океан
3
Заснеха рядък вид акула гоблин в дълбоките води на Тихия океан
Топовни салюти, военен парад и авиошоу за рождения ден на крал Чарлз III
4
Топовни салюти, военен парад и авиошоу за рождения ден на крал...
"Полиция, спри! Полиция, отбий!": Небрандирани полицейски коли ще спират агресивни шофьори
5
"Полиция, спри! Полиция, отбий!": Небрандирани полицейски...
Посмъртно удостоиха Михаил Белчев с голямата награда „Христо Г. Данов“ за цялостен принос в книжовната литература
6
Посмъртно удостоиха Михаил Белчев с голямата награда „Христо...

Още от: Европа

Босна на Мондиал 2026: Песен на "Дубиоза колектив" стана химн на феновете (ВИДЕО)
Босна на Мондиал 2026: Песен на "Дубиоза колектив" стана химн на феновете (ВИДЕО)
Капризите на времето: Бури последваха жегите във Франция Капризите на времето: Бури последваха жегите във Франция
Чете се за: 00:27 мин.
Румен Радев: България ще наложи вето на санкциите срещу Русия и заради Вагит Алекперов Румен Радев: България ще наложи вето на санкциите срещу Русия и заради Вагит Алекперов
Чете се за: 03:15 мин.
След украинската атака с дронове: „Роснефт“ призна, че не може да изнася петролни продукти След украинската атака с дронове: „Роснефт“ призна, че не може да изнася петролни продукти
Чете се за: 00:52 мин.
Втори ден от срещата на върха на ЕС в Брюксел: Лидерите обсъждат многогодишната финансова рамка Втори ден от срещата на върха на ЕС в Брюксел: Лидерите обсъждат многогодишната финансова рамка
Чете се за: 03:35 мин.
След вандалския акт срещу дипломатическата ни мисия в Скопие: ЕС осъди остро случая След вандалския акт срещу дипломатическата ни мисия в Скопие: ЕС осъди остро случая
Чете се за: 00:22 мин.

Водещи новини

Румен Радев: България ще наложи вето на санкциите срещу Русия и заради Вагит Алекперов
Румен Радев: България ще наложи вето на санкциите срещу Русия и...
Чете се за: 03:15 мин.
Европа
Читател сигнализира: Задача от НВО-то за 7 клас дава точки за грешен отговор Читател сигнализира: Задача от НВО-то за 7 клас дава точки за грешен отговор
Чете се за: 01:17 мин.
Общество
МОН с позиция за оценяването на спорната задача на НВО по математика МОН с позиция за оценяването на спорната задача на НВО по математика
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Десетки сигнали за мазут от няколко плажа по Южното Черноморие (СНИМКИ) Десетки сигнали за мазут от няколко плажа по Южното Черноморие (СНИМКИ)
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
След акцията в Пловдивския университет: Двама са привлечени като...
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Вижте верните отговори на теста по математика от външното оценяване...
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
3 години и 6 месеца затвор за Симона Радева за укривателство на...
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
ГДБОП арестува производител на 3D принтирани оръжия в Бургас
Чете се за: 01:40 мин.
Регионални
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ