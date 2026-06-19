След срещата на върха на ЕС: България иска от санкционния списък да бъде изваден собственикът на „Лукойл“

Освен руския патриарх Кирил, България иска от списъка със санкции срещу Русия да бъде изваден и основателя на Лукойл Вагит Алекперов. Това съобщи премиерът Румен Радев след срещата на върха на ЕС в Брюксел. Срещата си с украинския президент Зеленски той нарече много ползотворна, двете страни задълбочават сътрудничеството в енергетиката и съвместното производство на дронове. Румен Радев нарече ненужни вълненията в България по повод обявената от него позиция за 21-ия пакет от санкции срещу Русия. Според него в София се истеризира това, което се случва в Брюксел. Той отново напомни, че България има право на вето и ще го употреби - не само за руския патриарх Кирил, но и за Вагит Алекперов.

Румен Радев, министър-председател на България: „Не става въпрос само за патриарх Кирил, аз вече казах, те засягат и нашата енергетика, защото в обхвата на физическите лица, на които се предлага да се наложат санкции е и Вагит Алекперов, подаден като събственик на Лукойл, а това е човекът, който вложи много ресурси и усилия ние да имаме една от най-модерните рафинерии в Европа. Имайки предвид, че Лукойл предяви арбитраж от 3 милиарда към България, няма да допуснем точно на Вагит Алекперов да бъдат наложени санкциите. Това означава ние сами да се простреляме в крака.”

Премиерът коментира, че Съветът днес е приключил с добра новина за България заради отпуснатия транш по Плана за възстановяване.

Румен Радев, министър-председател: „Европейската комисия одобри над милиард плащане по четвъртия етап на ПВУ. И не само очакваме да се даде зелена светлина, тя всъщност се даде и днес на още 150 млн. По петия етап на ПВУ, което е ясен показател за доверието в българското правителство и признание за нашата енергична работа за постигане на всички условия.”

С президента Зеленски Радев е говорил за задълбочаване на сътрудничеството, най-вече в енергетиката. Според него украинците живо се вълнуват от чудесните възможности, които България предоставя със своето георграфско положение, добре разгърната енергийна мрежа и достъп до енергийните мрежи на нашите съседи.

Румен Радев, министър-председател: „Не сме обсъждали конкретни маршрути, а възможности - като количества и време на доставки, така че България може да предостави различни коридори - не само Вертикалния газов коридор. Знаете, че Трансбалканският коридор, който беше навремето от Съветския съюз, през Румъния, България и оттам за Турция, Гърция, Северна Македония в момента стои неизползван, може да работи в реверсивен режим и може също по него да се доставят големи количества газ на север и на запад.“

България ще разчита на Украйна за трансфер на технологии за производство на дронове - област, в която страната има голям опит и разработва добри технологии. Съвместното производство на дронове с Украйна може да помогне и за модернизацията на българската армия.