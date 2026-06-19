„Невидимото нашествие“ - документален филм на БНТ и TVR

Превръща ли се Дунав в пластмасова супа? 8-месечно транс гранично разследване на БНТ и румънската обществена телевизия TVR хвърля нова светлина върху замърсяването с макро и микро пластмаса по долното течение на реката.

Биляна Бонева, Милен Атанасов и техни румънски колеги журналисти разкриват и влиянието на пластмасовите частици върху живота в Дунав и Черно море, в документалния филм „Невидимото нашествие" - тази вечер от 19.30 по БНТ1.