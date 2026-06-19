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Спор в парламента заради позицията на Радев за санкциите срещу Русия

Милена Кирова от Милена Кирова
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парламентарен контрол трима министри отговарят въпроси

Остри коментари от част от опозицията в Парламента, след думите на премиера Радев, че България ще наложи вето върху поредния пакет санкции срещу Русия, ако патриарх Кирил остане в санкционния списък.

Религиозният авторитет не може да служи за политически имунитет - заявиха от ГЕРБ-СДС и попитаха защо към икономическите интереси се добавя и защитник на войната на Кремъл.

ДБ са против страната ни да се превръща в "Орбанова Унгария" и да изпадне в изолация.

ПП смятат, че премиерът Радев подменя националния ни интерес.

На другия полюс са "Възраждане", който са "за" отпадането на санкциите.

Част от опозицията попита - какъв български интерес защитаваме, ако блокираме санкциите срещу Русия.

Даниел Митов, депутат от ПГ на ГЕРБ-СДС: "Защитата на патриарх Кирил не прави България по-сигурна, не я прави по-богата, не я прави по-влиятелна. Единствено създава впечатление, че в момент, когато Европа се опитва да ограничи инструментите на руското влияние, България е избрала да защитава едно от тях."

Божидар Божанов, депутат от ПГ на "Демократична България": "Заявката за вето върху санкциите е стратегическа грешка. Не можем да превръщаме в повод за такъв стратегически ход един агент на руските служби, който пропагандира война. България се превръща в "Орбанова България."

Николай Денков, депутат от ПГ на "Продължаваме промяната": "С тази позиция премиерът Радев ще изолира България от европейските си партньори. България, нейното правителство в момента дава знак на инвеститорите, че тя е несигурна държава по отношение на нейните европейски политики."

"Възраждане" настояват за вето върху целия пакет от санкции.

Цончо Ганев, депутат от ПГ на "Възраждане": "Когато се борим за финансовото си оцеляване, е изключително важно тези санкции да бъдат премахнати. Но правителството и Радев, който това декларира и той ще наложи вето не заради икономическия пакет, който касае нас, а само заради това, което е свързано с руския патриарх."

"Прогресивна България" и ДПС не коментираха.

#Реакциии #политически партии #Румен Радев

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