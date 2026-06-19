Повече задачи и повече време на изпита по математика за 7-и и 10-и клас

Над 110 000 седмокласници и десетокласници се явиха днес на Националното външно оценяване по математика. Новото тази година е, че и двата изпита са удължени, тъй като има повече задачи. А за първи път при десетокласниците изпитът е интегриран като има задачи, свързани с природните науки.

В 7.30 ч. в Просветното министерство беше изтеглен Вариант 1 за седмокласниците, за десетокласниците вариантът не се тегли, защото е един. Времето за работа в седми клас е увеличено с 15 минути, а това в десети - с половин час.

Таня Панчева, зам.-министър на образованието и науката: "Тъй като и задачите са с една повече от миналата година и ние сме осигурили повече време, за да им е спокойно и нормално децата да се справят с изпитната работа."

Към 8.00 часа в 32-ро столично училище започнаха да пристигат най-подранилите седмокласници.

"Математиката е малко по-трудна, има повече за писане, повече трудности, повече отворени задачи...Искам поне да се падне задача за движение, многочлена - не се притеснявам и геометричната дано да е лесна, да няма много подточки", каза ученик.

- БНТ: Има три по трудни задачи? - Да има и там ще трябват повече знания и там се откроява кой какви умения има в математиката", коментира родител.

Изпитът за седмокласниците е от два модула по 90 минути. Вторият е по-труден и отсява децата за математическите гимназии. 14 от задачите са с избираем отговор, 7 - с кратък свободен отговор и 3 - изискват аргументация. Изпитът продължи три часа.

"Бих предпочел да направя два теста по български, отколкото този по математика. - БНТ: Кое най-много те затрудни, онези три задачи? - Да, те бяха с по три подточки и бяха много по-трудни от първия модул", обясни ученик. "Вторият модул беше много гаден, защото имахме задача за смеси и сплави... и нищо не можах да направя там, ама като цяло 22-ра не беше толкова зле, защото аз неравенствата ги разбирам."

От 8.00 до 10.00 ч. продължи изпитът за 10-и клас. Освен, че е удължен, в него за първи път са включени шест задачи от сферата на природните науки.

Таня Панчева, зам.-министър на образованието и науката: "Тази година за първи път се въвежда този подход и се очакваме децата на практика да приложат своите знания." "Беше трудно, защото е нещо ново и нямахме време да се подготвим... По-добре да ги няма. Според мен е по-добре само български и математика да си останат и да няма природни науки. - БНТ: Тоест времето е малко? - Да, времето не стига", разказа ученик.

Резултатите и от тези два изпита ще са готови до 1 юли.