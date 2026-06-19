Благомир Коцев: Току-що разписах първата от поне 10 заповеди за събаряне на къщи

Току-що разписах първата от поне 10 заповеди за събаряне на къщи, заяви кметът на Варна Благомир Коцев пред журналисти.

Благомир Коцев, кмет на Варна: „Току-що разписах първата от поне 10, а вероятно ще бъдат 12 заповеди за събаряне на къщи, които са многофамилни – с по 4 апартамента във всяка. Това са 12 заповеди, които ще бъдат подписани до края на деня. Те подлежат на обжалване и има 14-дневен срок за това. Всички постройки са собственост на фирма „Форест Клуб“ на г-н Невзоров. Това са постройките, които са изградени въз основа на тези 4 удостоверения за търпимост, които смятаме, че са фалшифицирани. Сгради нямат собственици, които живеят в тях.“

Изготвено е пълно въздушно лазерно сканиране с дрон на незаконното селище в местността Баба Алино край Варна. Направен е 3D модел с точност до 2 - 3 см. Изследването е по молба на Регионалната колегия на Камарата на архитектите във Варна.

Над 300 са проверените удостоверения за търпимост на сгради на територията на Варна. За половината от тях няма данни сградите да са съществували преди 2009 г.

Според регионалния министър Иван Шишков 42 са неоснователните удостоверения за търпимост, които са издадени. Има и построени незаконни трафопостове, които са в спорната местност. Те захранват законни сгради извън Баба Алино.