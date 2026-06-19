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Окончателна присъда: Симона Радева действала умишлено и имала намерение да прикрие действията на Георги Семерджиев

Иво Никодимов от Иво Никодимов
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Какви действия предвижда полицията през активния летен сезон, за да намали жертвите на пътя?

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Софийският градски съд осъди окончателно бившата полицайка Симона Радева на три години и половина затвор. Радева влиза зад решетките, тъй като преди четири години помогна на Георги Семерджиев да се укрие след тежката катастрофа на столичния бул. "Черни връх", при която живота си загубиха две млади жени.

Още тогава от МВР започнаха масови акции срещу пияни и дрогирани шофьори. Днес бяха обявени и нови мерки срещу войната по пътищата.

Съдът приема, че Симона Радева е действала умишлено, като е имала намерение да прикрие действията на Георги Семерджиев, съзнавала е както обществено опасния характер на извършеното от Семерджиев, който дрогиран е управлявал автомобила си, така и настъпването на тежките последици от катастрофата. Въпреки това му е помогнала да се прибере в апартамента си, вместо да остане на мястото на катастрофата.

Миналата година Районният съд даде 5 години затвор на Радева, Градският сега намали наказанието на 3 години и половина. В съда стана ясно още, че само за последните седмици от МВР са арестували 2300 души притежаващи и разпространяващи наркотици. Само за последните 10 дни са проверени 125 000 шофьори, установени са над 52 000 нарушения, като 448 са били седнали зад волана след употреба на алкохол или наркотици.

главен комисар Любомир Николов, и.д. главен секретар на МВР: „В разпоредително писмо до областните директори съм заявил местата с висока концентрация на ПТП и изследване на местата, където се провеждат гонки, дрифтове и системни нарушения на движението по пътищата. Към настоящия момент имаме 41 броя установени подготовки за провеждане на гонки и състезания.“

От Софийския градски съд поясниха, че подсъдимата е могла а ръководи постъпките си.

„От субективна страна подсъдимата е действала умишлено, при форма на вината пряк умисъл, като е имала намерение да прикрие действията на Семерджиев, съзнавала е обществено опасния характер на деянието, предвиждала е настъпването на обществено опасните последици. Същата е могла да ръководи постъпките.“

През следващите месеци МВР вади целия си ресурс по пътищата. Освен за скорост, ще се следи и за агресивно шофиране, като цивилни автомобили ще взират в трафика по пътищата в цялата страна. Проверките за алкохол и наркотици също ще бъдат значително увеличени.

Вижте повече в прякото включване на Иво Никодимов

#три години и половина #Симона Радева #лишаване от свобода #присъда

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