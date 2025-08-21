Преместиха Георги Семерджиев в затвора в Бобов дол

Георги Семерджиев, осъден за катастрофата на софийския бул. "Черни връх", при която загинаха две жени, е преместен от софийския затвор в този в Бобов дол, съобщиха от Министерството на правосъдието за БТА.

Причината е, че в него многократно са откривани забранени предмети.

Три мобилни телефона в пъпеш, осем - в печка, и един - в тубичка с лекарство - изобретателността в опитите да се внесат забранени предмети в затворите и затворническите общежития не познава граници, написа министърът на правосъдието Георги Георгиев на страницата си във Фейсбук вчера. Той публикува и снимки.

Разпоредил е извънпланови проверки във всички места за лишаване от свобода. Контролът, както на входовете, така и при проверки в местата за лишаване от свобода ще продължи да е засилен, уверява министър Георгиев и допълва, че при всички случаи на откриване на забранени предмети и вещества се извършват допълнителни разследвания и се налагат наказания.