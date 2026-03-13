БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Парламентът задължи МС да внесе закон за ратифициране на...
Чете се за: 00:32 мин.
Депутатите приеха на първо четене удължаването на...
Чете се за: 03:42 мин.
Цена на агнешкото от 14-16 евро прогнозира председателят...
Чете се за: 02:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

След убийство на куче в София: Мъж е признат за виновен за побой над жена

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Запази

Жената се е грижела за две кучета на метростанция “Хан Кубрат” и се е опитала да защити животното

Слушай новината

Рачо Байрактаров, станал известен с делото срещу него за убийството на бездомно куче, е признат за виновен по частното дело за побоя над Боряна Солакова. Жената се грижела за две кучета на метростанция “Хан Кубрат” през 2022 година. Тогава Рачо Байрактаров започнал да рита едното, а Боряна Солакова се втурнала да го защитава.

Байрактаров беше обвинен в причиняване на смърт на гръбначно животно по особено мъчителен начин, след като видеозаписи го показаха да рита животното. Съдът обаче го оправда, а причината - липса на категорични доказателства, че животното е починало вследствие на неговите ритници.

Сега той е признат за виновен за нанасяне на лека телесна повреда над Боряна Солакова. Жената имаше синини и оттоци по краката. Байрактаров трябва да плати разноските по делото с лихвите в размер на 1000 евро и 1500 евро за неимуществени вреди на Боряна Солакова.

#"Хан Кубрат" #Рачо Байрактаров #убийство на куче #побой над жена #София #мъж #куче

Последвайте ни

ТОП 24

Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен апартамент в София
1
Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен...
Опасността от миниране на Ормузкия проток - задава ли се нова "танкерна война"?
2
Опасността от миниране на Ормузкия проток - задава ли се нова...
Тръмп: Искам злата империя Иран да бъде спряна да придобие ядрени оръжия и да унищожи Близкия изток
3
Тръмп: Искам злата империя Иран да бъде спряна да придобие ядрени...
"Пак бих ги дал": Терзиев призна, че е дарил 251 000 лв. на групата от "Петрохан"
4
"Пак бих ги дал": Терзиев призна, че е дарил 251 000 лв....
Десетки ранени в Израел след удари с ирански ракети
5
Десетки ранени в Израел след удари с ирански ракети
Георги Бобев: Малена е в начален етап на възстановяване, пътят е дълъг
6
Георги Бобев: Малена е в начален етап на възстановяване, пътят е дълъг

Най-четени

Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
1
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от Близкия изток
2
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от...
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
3
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската република сега?
4
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската...
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
5
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова, интервенцията е преминала успешно
6
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова,...

Още от: Сигурност и правосъдие

Двойка гръцки изтребители вече патрулира във въздушното пространство на България
Двойка гръцки изтребители вече патрулира във въздушното пространство на България
Операцията на САЩ и Израел в Иран доведе до дестабилизация в близост до нашия регион, заяви военният министър след среща с гръцкия си колега Операцията на САЩ и Израел в Иран доведе до дестабилизация в близост до нашия регион, заяви военният министър след среща с гръцкия си колега
Чете се за: 03:07 мин.
След решение на съда на ЕС: Държавите членки, включително България, трябва да издават лични документи според половата идентичност След решение на съда на ЕС: Държавите членки, включително България, трябва да издават лични документи според половата идентичност
7040
Чете се за: 02:35 мин.
Гръцкият министър на отбраната на посещение в България Гръцкият министър на отбраната на посещение в България
Чете се за: 02:00 мин.
Съвместни тренировъчни българо-гръцки полети ще проведат ВВС на двете държави Съвместни тренировъчни българо-гръцки полети ще проведат ВВС на двете държави
Чете се за: 01:02 мин.
Министрите на отбраната на България и Гърция ще обсъждат сигурността и противоракетната защита Министрите на отбраната на България и Гърция ще обсъждат сигурността и противоракетната защита
Чете се за: 00:37 мин.

Водещи новини

Парламентът задължи МС да внесе закон за ратифициране на споразумението за участието ни в Съвета за мир
Парламентът задължи МС да внесе закон за ратифициране на...
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Кабинетът е готов да сезира Конституционния съд за решението на парламента за Съвета за мир Кабинетът е готов да сезира Конституционния съд за решението на парламента за Съвета за мир
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Обмислят по-строг контрол при провеждането на шофьорските курсове Обмислят по-строг контрол при провеждането на шофьорските курсове
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Турция свали трета иранска ракета Турция свали трета иранска ракета
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Заради случая с частното училище край София започва проверка в...
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Депутатите приеха на първо четене удължаването на удължителния...
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Заради скока на горивата: САЩ позволиха за месец търговия с руски...
Чете се за: 03:30 мин.
По света
Премиерът Андрей Гюров: България изведе най-много хора от кризисния...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ