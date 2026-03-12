Министрите на отбраната на България и Гърция ще обсъждат сигурността и противоракетната защита

Министърът на националната отбрана на Гърция Николаос Дендиас пристига днес на официално посещение у нас. Визитата е по покана на българския министър на отбраната Атанас Запрянов.



Двамата ще проведат двустранна среща, на която ще обсъдят актуални въпроси в областта на сигурността и отбраната.

Преди дни стана ясно, че Гърция ще оказва помощ за противоракетна защита на страната ни.

В сряда министър Запрянов заяви, че вече има пълно покритие на въздушното ни пространство от гръцката батарея "Пейтриът".