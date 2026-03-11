Срещу спекулата: Гърция въведе таван на печалбите при горивата и стоките в магазините

Гърция въведе днес горен таван на печалбите при горивата и стоките в супермаркетите като противодействие на опитите за спекулации при поскъпването на енергията.

Мярката влиза в сила незабавно за период от три месеца до края на юни. Тогава ще се прецени евентуално удължаване. За да защити потребителите гръцкото правителство въвежда горен праг от 12 евроцента върху цената на бензина и дизела по бензиностанциите.

Супермаркетите рискуват глоби до пет милиона евро, ако равнищата им на печалба надхвърлят средните равнища за миналата година. Печалбите са легитимни, но не и спекулата, изтъкна гръцкият кабинет.