БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
България не трепна срещу Азербайджан в квалификациите за...
Чете се за: 03:45 мин.
Атанас Запрянов: Няма искане от САЩ да базират бойни...
Чете се за: 03:07 мин.
Борислав Сарафов остава изпълняващ функциите главен прокурор
Чете се за: 02:55 мин.
НАП пусна предварително попълнените данъчни декларации
Чете се за: 03:15 мин.
Държавата готви мерки за справяне с нарастващите цени на...
Чете се за: 01:02 мин.
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки,...
Чете се за: 04:22 мин.
1 600 000 пенсионери ще получат великденски добавки
Чете се за: 01:40 мин.
Д-р Благомир Здравков е избран за управител на Детската...
Чете се за: 03:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ЕП: Северна Македония да спазва договора за приятелство с България

Десислава Апостолова от Десислава Апостолова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:37 мин.
По света
Запази

Евродепутатите гласуваха доклад за разширяването

чака историите стигнаха европейския парламент страсбург
Снимка: илюстративна
Слушай новината

Северна Македония трябва добросъвестно да продължи прилагане на Преспанското споразумение с Гърция и Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество с България, в съответствие с рамката за преговори на ЕС. Това се казва в доклада за раширяването на ЕП, приет днес.

В доклада се подчертава, че разширяването е стратегически отговор на променящата се геополитическа реалност и жизненоважна инвестиция в сигурността и стабилността на ЕС. Парламентът изтъква, че цената на неразширяването ще надвиши тази на присъединяването на нови членове към ЕС, рискувайки създаването на геополитически сиви зони, уязвими на антагонистично външно влияние.

В доклада се отбелязва, че Черна гора и Албания вече са си поставили амбициозни цели за приключване на преговорите за присъединяване съответно до края на 2026 г. и 2027 г. ЕС следва да насърчава тези държави, когато амбицията им е съчетана с осезаеми реформи, като членовете на ЕП призовават Съвета да признае този импулс и да премахне всички пречки от страна на ЕС. Евродепутатите също така искат бързо отваряне на преговорни клъстери с Украйна и Молдова.

Като потвърждават отново, че присъединяването трябва да остане основано на заслуги и обратимо и че нито една държава не трябва да бъде третирана като част от пакет, членовете на ЕП подчертават, че не може да има преки пътища към ценностите и основните принципи на ЕС. Върховенството на закона, демократичните реформи, свободата на медиите, правата на малцинствата, независимостта на съдебната власт и борбата с корупцията трябва да останат начело на процеса на разширяване, наред с трайната подкрепа за гражданското общество.

Привеждането в съответствие с общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС) на ЕС е ключов показател за геостратегическата ориентация на страната кандидатка. Евродепутатите отбелязват, че най-тревожното отстъпление от демокрацията се наблюдава в държавите, обхванати от процеса на разширяване, с най-ниска степен на привеждане в съответствие с ОВППС, както и в тези, в които процесът на присъединяване на практика е в застой.

Евродепутатите отбелязват засилената подкрепа за членството на Исландия в ЕС и приветстват потенциалните инициативи на Гренландия за укрепване на връзките ѝ с ЕС. Докладът беше приет с 385 гласа „за“, 147 гласа „против“ и 98 гласа „въздържал се“.

#доклад на ЕП #доклад за РСМ #Европейски парламент

Последвайте ни

ТОП 24

Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки, свързани с НПО-то на "Петрохан"
1
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки, свързани с...
Д-р Благомир Здравков за напускащия екип в Педиатричната болница в София: Свободните щатни бройки вече са запълнени
2
Д-р Благомир Здравков за напускащия екип в Педиатричната болница в...
Конфликтът в Близкия изток: Нова размяна на удари, САЩ унищожиха 16 ирански кораба
3
Конфликтът в Близкия изток: Нова размяна на удари, САЩ унищожиха 16...
Дискусии за Близкия изток: Дебат в ЕП, лидерите от Г-7 обсъждат икономическите последици от конфликта
4
Дискусии за Близкия изток: Дебат в ЕП, лидерите от Г-7 обсъждат...
Ескалация в Близкия изток: Иран атакува американски цели, САЩ унищожиха кораби край Ормузкия проток
5
Ескалация в Близкия изток: Иран атакува американски цели, САЩ...
Прекратена е обществена поръчка за ремонт на до десет двигателя за самолети МиГ-29
6
Прекратена е обществена поръчка за ремонт на до десет двигателя за...

Най-четени

Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
1
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от Близкия изток
2
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от...
"Може всеки един момент ситуацията да се влоши, искаме да се приберем": Разказ на блокирани българи в Дубай
3
"Може всеки един момент ситуацията да се влоши, искаме да се...
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
4
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет, катастрофирал преди 50 години
5
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет,...
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската република сега?
6
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската...

Още от: Балкани

Срещу спекулата: Гърция въведе таван на печалбите при горивата и стоките в магазините
Срещу спекулата: Гърция въведе таван на печалбите при горивата и стоките в магазините
Следващият кръг от преговорите за мир в Украйна може да се проведе в Истанбул Следващият кръг от преговорите за мир в Украйна може да се проведе в Истанбул
Чете се за: 00:40 мин.
"Горивен туризъм": Все повече румънци пътуват до България и Унгария, за да зареждат по-евтин бензин и дизел "Горивен туризъм": Все повече румънци пътуват до България и Унгария, за да зареждат по-евтин бензин и дизел
Чете се за: 01:55 мин.
Ердоган за войната в Близкия изток: Турция се опитва да носи вода, въпреки че някои държави наливат масло в огъня Ердоган за войната в Близкия изток: Турция се опитва да носи вода, въпреки че някои държави наливат масло в огъня
Чете се за: 03:15 мин.
Процесът срещу Екрем Имамоглу в Истанбул - бившият кмет е обвинен в ръководството на престъпна мрежа Процесът срещу Екрем Имамоглу в Истанбул - бившият кмет е обвинен в ръководството на престъпна мрежа
Чете се за: 02:22 мин.
Обвинен в корупция: В Истанбул започна делото срещу кмета Екрем Имамоглу Обвинен в корупция: В Истанбул започна делото срещу кмета Екрем Имамоглу
Чете се за: 01:02 мин.

Водещи новини

Цените на горивата: Служебната власт няма да бърза с мерки срещу поскъпването
Цените на горивата: Служебната власт няма да бърза с мерки срещу...
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Историческо решение: Г-7 и МАЕ освободиха 400 млн. барела петрол от стратегическите резерви Историческо решение: Г-7 и МАЕ освободиха 400 млн. барела петрол от стратегическите резерви
Чете се за: 03:22 мин.
По света
Великденските добавки за пенсионерите – за какво ще им стигнат допълнителните средства? Великденските добавки за пенсионерите – за какво ще им стигнат допълнителните средства?
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Атанас Запрянов: Няма искане от САЩ да базират бойни самолети и личен състав за операцията срещу Иран Атанас Запрянов: Няма искане от САЩ да базират бойни самолети и личен състав за операцията срещу Иран
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Новото бойно поле във войната в Близкия изток – поразени...
Чете се за: 04:20 мин.
По света
МВнР отново призова българските граждани да напуснат Ливан
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
МВР и прокуратурата: Няма външни участници в смъртта на шестте...
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Изоставените в болница близнаци: Как ще се грижи за тях новото им...
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ