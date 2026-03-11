ЕП: Северна Македония да спазва договора за приятелство с България

Северна Македония трябва добросъвестно да продължи прилагане на Преспанското споразумение с Гърция и Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество с България, в съответствие с рамката за преговори на ЕС. Това се казва в доклада за раширяването на ЕП, приет днес.

В доклада се подчертава, че разширяването е стратегически отговор на променящата се геополитическа реалност и жизненоважна инвестиция в сигурността и стабилността на ЕС. Парламентът изтъква, че цената на неразширяването ще надвиши тази на присъединяването на нови членове към ЕС, рискувайки създаването на геополитически сиви зони, уязвими на антагонистично външно влияние.

В доклада се отбелязва, че Черна гора и Албания вече са си поставили амбициозни цели за приключване на преговорите за присъединяване съответно до края на 2026 г. и 2027 г. ЕС следва да насърчава тези държави, когато амбицията им е съчетана с осезаеми реформи, като членовете на ЕП призовават Съвета да признае този импулс и да премахне всички пречки от страна на ЕС. Евродепутатите също така искат бързо отваряне на преговорни клъстери с Украйна и Молдова.

Като потвърждават отново, че присъединяването трябва да остане основано на заслуги и обратимо и че нито една държава не трябва да бъде третирана като част от пакет, членовете на ЕП подчертават, че не може да има преки пътища към ценностите и основните принципи на ЕС. Върховенството на закона, демократичните реформи, свободата на медиите, правата на малцинствата, независимостта на съдебната власт и борбата с корупцията трябва да останат начело на процеса на разширяване, наред с трайната подкрепа за гражданското общество.

Привеждането в съответствие с общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС) на ЕС е ключов показател за геостратегическата ориентация на страната кандидатка. Евродепутатите отбелязват, че най-тревожното отстъпление от демокрацията се наблюдава в държавите, обхванати от процеса на разширяване, с най-ниска степен на привеждане в съответствие с ОВППС, както и в тези, в които процесът на присъединяване на практика е в застой.

Евродепутатите отбелязват засилената подкрепа за членството на Исландия в ЕС и приветстват потенциалните инициативи на Гренландия за укрепване на връзките ѝ с ЕС. Докладът беше приет с 385 гласа „за“, 147 гласа „против“ и 98 гласа „въздържал се“.