Изоставените в болница близнаци: Как ще се грижи за тях новото им приемно семейство?

Мая Димитрова
У нас
Биологичната им майка ще има право да ги вижда по определен график, ако има желание

След девет месеца в болнична стая двете бебета близнаци, за които БНТ разказа, вече са заедно с приемното си семейство. Те бяха отглеждани от лекарите и сестрите на Националната кардиологична болница. Момченцата ще живеят близо до София. Биологичната им майка ще има право да ги вижда по определен график, ако има желание.

Преди 10 дни Ива и Миро видели момченцата в репортажа на БНТ. И не се замислили какво трябва да сторят.

Ива - приемен родител: "Гледахме новините и просто като ги видях веднага, на момента, си казахме, че ги искаме. изобщо не сме се чудели, не сме се ваяли, просто ги поискахме. Домакинството ни е голямо. Ще са в семейна среда, ще дадем всичко от себе си за тях, както и за всички, които гледаме. Ще си имат и баба, и кака и батко. Ние сме отдадени на тази кауза."

Двамата стават приемни родители за пръв път преди три години. Имат две собствени големи деца, заедно с двете близначето ще се грижат за още едно детенце.

Ива - приемен родител: "Всяко едно дете в такава ситуация , която не е в семейна среда има нужда от помощ, от обич, ние сме много обичливи хора. Това е мисия, не може всеки да го направи, не е за пари, ако нямаш обич , ако нямаш какво да дадеш не може да станеш приемен родител."

Съдбата на момченцата, които не бяха извеждани никога навън, въпреки че са на девет месеца, повдигна доста въпроси - защо например броят на приемните родители намалява, прави ли се най-доброто за изоставените деца, как се търсят приемни родители? В този случай приемното семейство е било активната страна.

Даниела Александрова - началник на областен екип по приемна грижа: "Приемната майка ни съобщи за този случай, след като е гледала репортаж по БНТ за тези две момченца и се обърна към нас с изявено желание да поеме грижата за тях."

Неразбирането защо са нужни приемните семейства създава негативна нагласа в обществото. Така заради недостиг на такива семейства много деца не получават навременна грижа.

Даниела Александрова - началник на областен екип по приемна грижа: "Приемните родители се появяват в този момент, в който едно дете не може да остане в биологичното семейство. приемното семейство не само отваря вратата на дома си, приемното семейство отваря сърцето си за тези деца. Мога да апелирам всички, които бяха толкова активни през тази седмица в социалните мрежи, коментирайки какво е приемна грижа да се запознаят по-добре и да кандидатстват за приемни родители."

Близначетата намериха своето приемно семейство и днес ще бъде първата им нощ в истински дом.

#изоставени близнаци #Национална кардиологична болница #изоставени деца #приемни родители

