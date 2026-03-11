Линдзи Вон: Единствената ми цел е да съм здрава

Легендарната скиорка Линдзи Вон споделя, че преминава през труден период, но не се отказва. Тя тренира и се възстановява ден по ден.

С публикация в социалните мрежи Линдзи Вон споделя, че времената не са били лесни. Въпреки това тя продължава да работи усилено и да вярва, че ще се върне по-силна.

„Единствената ми цел е да оздравея. Ден по ден“, пише тя.

Шампионката показва, че истинската сила не е само в скоростта по снежните писти, а и в търпението, постоянство и вярата, че всяка крака напред има значение.