ИЗВЕСТИЯ

Атанас Запрянов: Няма искане от САЩ да базират бойни...
Чете се за: 03:07 мин.
Борислав Сарафов остава изпълняващ функциите главен прокурор
Чете се за: 02:55 мин.
НАП пусна предварително попълнените данъчни декларации
Чете се за: 03:15 мин.
Държавата готви мерки за справяне с нарастващите цени на...
Чете се за: 01:02 мин.
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки,...
Чете се за: 04:22 мин.
1 600 000 пенсионери ще получат великденски добавки
Чете се за: 01:40 мин.
Д-р Благомир Здравков е избран за управител на Детската...
Чете се за: 03:00 мин.

Линдзи Вон: Единствената ми цел е да съм здрава

Чете се за: 00:37 мин.
Деца
Легендарната скиорка Линдзи Вон споделя, че преминава през труден период, но не се отказва. Тя тренира и се възстановява ден по ден.

С публикация в социалните мрежи Линдзи Вон споделя, че времената не са били лесни. Въпреки това тя продължава да работи усилено и да вярва, че ще се върне по-силна.

„Единствената ми цел е да оздравея. Ден по ден“, пише тя.

Шампионката показва, че истинската сила не е само в скоростта по снежните писти, а и в търпението, постоянство и вярата, че всяка крака напред има значение.

Бивш параолимпийски шампион посреща тазгодишните игри като кмет
Бивш параолимпийски шампион посреща тазгодишните игри като кмет
19-годишният Кристиян Балов от Славия мечтае да играе в Байерн
Чете се за: 00:22 мин.
Бербатов и здравният министър обсъдиха как спортът да е по-достъпен за децата
Чете се за: 00:45 мин.
БФС защити дузпата за „Левски" срещу „Локомотив Пловдив"
Чете се за: 00:45 мин.
Първа лига: Левски и Лудогорец в надпревара за титлата
Чете се за: 01:05 мин.
Григор Димитров отпадна от „Мастърса" в Индиън Уелс
Чете се за: 00:35 мин.

Атанас Запрянов: Няма искане от САЩ да базират бойни самолети и личен състав за операцията срещу Иран
Атанас Запрянов: Няма искане от САЩ да базират бойни самолети и...
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Новото бойно поле във войната в Близкия изток – поразени търговски кораби в Ормузкия проток
Чете се за: 04:20 мин.
По света
Цените на горивата: Служебната власт няма да бърза с мерки срещу поскъпването
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Историческо решение: Г-7 и МАЕ освободиха 400 млн. барела петрол от стратегическите резерви
Чете се за: 03:22 мин.
По света
Великденските добавки за пенсионерите – за какво ще им...
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
МВР и прокуратурата: Няма външни участници в смъртта на шестте...
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Борислав Сарафов остава изпълняващ функциите главен прокурор
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Сигнал за бомба затвори за кратко Техническия университет във Варна
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
