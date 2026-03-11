В Шумен готвят голям шахматен празник за деца

На 18 април в Шумен ще се проведе първият етап от детския турнир „Шахматни сезони“. През 2026 г. турнирът ще включва четири етапа – пролет, лято, есен и зима.

Всеки етап ще бъде турнир по ускорен шах, в който състезателите имат по 10 минути за партия и още 5 секунди добавка за ход. Всички партии ще се играят в шахматния дом на спортен клуб Шумен, където младите състезатели ще могат да премерят сили със свои връстници и да покажат как мислят няколко хода напред.

Очаква се турнирът да събере много талантливи деца, които мечтаят един ден да станат големи шахматни шампиони.